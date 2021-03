En omfattende analyse skal klæde Viktor Axelsen og Anders Antonsen på til at slå Kento Momota frem mod OL.

Da verdensetteren Kento Momota fredag tabte sin kvartfinale ved All England, ærgrede det landstræner Kenneth Jonassen, som gerne havde set Anders Antonsen eller Viktor Axelsen blive testet mod Momota i en eventuel finale.

Under coronaperioden har Jonassen taget del i et omfattende analysearbejde af Momota, der i denne uges All England fik comeback efter 14 måneders pause grundet en bilulykke og siden coronasmitte.

I mellemtiden har især Axelsen, men også Antonsen udnyttet stjernens fravær til at vinde store titler, og det har Badminton Danmark en ambition om skal fortsætte trods Momotas tilbagevenden.

Derfor har forbundet sammen med Team Danmark iværksat et analysearbejde af Momota, for at Axelsen og Antonsen særligt ved OL kan være rustet til at slå verdensetteren.

- Vi har aldrig tidligere analyseret en modstander så dybt. Vi har haft overskud til mere grundighed, da der på grund af corona ikke har været så mange turneringer, fortæller Kenneth Jonassen.

- Projektet er meget rettet mod OL, da vi ved, at man formentlig skal slå ham, hvis man vil vinde guld. Med det niveau Momota har og har haft de sidste par år, så kan det ikke være anderledes.

I analysen er man gået i detaljen med, hvilke dueller Momota primært spiller, og hvornår han oftest gør det. Samt med vægt på at disse sekvenser også skal kunne eksekveres efter 65-70 minutter, når det snerper til for en afgørelse.

- Momota spiller med lav fejlprocent og højkvalitetsslag, så det er svært at skabe positive situationer i duellerne. Derfor handler det om at afmystificere ham og gøre ham menneskelig, så man har troen på at kunne eksekvere mod ham i de afgørende bolde.

- Blandt andet har vi kigget på servesituationen, og hvordan vi potentielt kan åbne spillet op fra forbanen. Vi kigger efter hvilke slags valg, der kræves, samt hvilke dueller hvor man rent faktisk kan være konkurrencedygtig.

Det sidste har de danske stjerner sjældent været mod Momota. Axelsen har i karrieren blot vundet 1 ud af 15 indbyrdes opgør mod Momota. Antonsen er noteret for en sejr i seks kampe.

Antonsen var inden All England ikke blevet præsenteret for den fulde analyse.

- Jeg glæder mig til at se, om der er noget banebrydende. Det vil være godt, hvis man kan finde en fordel et sted, siger Antonsen.

Han triumferede i sæsonfinalen i januar med en sejr over Axelsen, men en turneringssejrs sødme vil få et nøk op, hvis Momota er slået på vejen dertil.

- Mange har nok tænkt, at vi har vundet turneringer, fordi Momota ikke var med, og personligt synes jeg også, at det er fedest at slå de allerbedste, hvis man skal vinde en turnering, påpeger Antonsen.

Lodtrækningen til All England formede sig sådan, at Momota først i finalen kunne møde Axelsen eller Antonsen, men Jonassens ønske om en dansker i finalen mod Momota forsvandt altså fredag.

- Vi har brug for ny information om ham til analysen frem mod OL, forklarer Jonassen.

Lørdag mødes Antonsen og Axelsen i den ene semifinale, i den anden tørner Zii Jia Lee fra Malaysia og hollænderen Mark Caljouw sammen.

/ritzau/