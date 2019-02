Svenske svømmere på Sveriges svømmelandshold var ombord på bombetruet fly, der måtte vende om tidligere torsdag.

Én af dem, der var med på flyet, var den olympiske svømmer Simon Sjödin.

Han fortæller nu om episoden, og hvordan han oplevede det. Det fortæller han til Expressen.

»Efter en halv times tid fandt vi ud af, at der var en trussel på flyet. Det blev en smule drastisk, og vi var nødt til at vende om,« fortæller han.

Passagerer forlader flyet. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Passagerer forlader flyet. Foto: TT NEWS AGENCY

Flyet, der havde 169 passagerer om bord, vendte om efter blot en halv time i luften grundet en bombetrussel, som den svenske sø- og luftredningscentral modtog klokken 10.39 Flyet landede igen klokken 11.15 i Arlanda, hvorfra det lettede.

Simon Sjödin fortæller endvidere, at han nåede at få bange og skræmmende anelser.

»Jeg nåede at tænke det værst tænkelige. Jeg tænkte med det samme på fodboldspilleren (Emiliano Sala, red.) i Nantes, som styrtede ned i et fly i den engelske kanal. Det var uhyggeligt,« siger han.

EM-guldvinderen Hanna Rosvall var også ombord på flyet.

Hun beskriver til Expressen, at hun sov og vågnede, da det blev sagt, at flyet vendte tilbage til Arlanda.

»Jeg nåede at tænke: 'Hvad sker der?', 'Skal vi nødlande, eller styrter vi?', fordi flypersonalet var paniske og havde ikke noget at sige. Det var først, da vi landede, at vi opdagede, at det var en bombetrussel,« fortæller hun.

De svenske atleter var på vej til en træningslejr i Nice i Frankrig.

Det er endnu uvist, hvem der stod bag bombetruslen. Ifølge Aftonbladet er indgivet på telefon via Oslo.