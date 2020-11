De var lykkelige og forlovede. Men nu er kærligheden bristet for Lamar Odom og Sabrina Parr.

For sidstnævnte fortæller på sin story, at hun har valgt at gå fra den tidligere sportsstjerne.

'I ved alle, at jeg er ærlig, så jeg vil gerne være den første til at fortælle jer, at jeg ikke længere er forlovet med Lamar. Det har været en svær beslutning for mig, men det er den bedste for mig og mine børn. Lamar har nogle ting, han skal arbejde på for sig selv.'

Sådan skriver Sabrina Parr på sin profil til sine mange tusind følere.

Sabrina Parr meddeler, at hun er gået fra Lamar Odom. Foto: Instagram Vis mere Sabrina Parr meddeler, at hun er gået fra Lamar Odom. Foto: Instagram

'Jeg elsker ham meget højt, men det er ikke længere muligt for mig at være ved hans side, mens han søger den hjælp, han virkelig har brug for. Jeg ønsker ham det bedste og håber, I vil bede for alle involverede.'

Det var i sommeren sidste år, at Lamar Odom og Sabrina Parr stod frem som kærester. I november kunne de så fortælle, at de skulle giftes. Det skal de så ikke alligevel, og Sabrina Parr har allerede slettet alle billeder af den tidligere basketballspiller på sine sociale medier.

Lamar Odom har tidligere været gift med Khloé Kardashian. De blev gift efter kun at have kendt hinanden i en måned.

Og hvis ikke basketballspilleren – dengang hos LA Lakers – på det tidspunkt var kendt i USA, så blev han katapulteret ind i amerikanernes bevidsthed ved at gifte sig ind i den tv-celebre familie.

Lamar Odom blev for nylig fejret af kæresten Sabrina Parr, da han fyldte 40 år. Vis mere Lamar Odom blev for nylig fejret af kæresten Sabrina Parr, da han fyldte 40 år.

Forholdet blev turbulent, og basketballspilleren har leveret alle detaljerne om sit vilde liv i selvbiografien 'Darkness to Light', der udkom tidligere på året.

De blev endeligt skilt i 2016 efter flere års separation og skilsmisse-forhandlinger, men de har hele tiden haft et nært forhold på trods af hans mange eskapader.

Khloe Kardashian var eksempelvis ved Lamar Odoms side, da han i skilsmisse-perioden fik en overdosis på et bordel og blev indlagt.

I biografien fortalte Lamar Odom også, hvordan han var sin verdensberømte ekskone utro, og at han samtidig var afhængig af stoffer.