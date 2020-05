'Hun vil være april-barn ligesom sin mor og far'.

Sådan lyder det i et opslag på Instagram fra den danske skiløber Laila Friis-Salling, hvor hun deler en stor nyhed.

For onsdag fødte hun sit og kæresten Mads Madsens første barn.

'29.04.2020. Vi elsker dig lille skat,' skriver 35-årige Laila Friis-Salling, der også har delt et billede af den lille ny, der kom til verden en smule før termin.

Hun ville være april barn ligesom sin mor og far 29.04.2020 Vi elsker dig lille skat

For da graviditeten i oktober blev offentliggjort, fortalte den stolte kommende mor, at hun og Mads Madsen skulle være forældre til maj.

Også Mads Madsen har delt den store nyhed, og han afslører desuden, at den lille pige allerede har fået sit navn.

'D. 29.04.20 kl 17:49 startede et nyt kapitel i vores liv. Vi fik nemlig denne smukke prinsesse i armene, 3000g og 51cm lang. Mor, datter og far har det helt igennem fantastisk. Velkommen til verden, Madeleine. Vi elsker dig,' skriver den stolte nybagte far i sit opslag.

Parret har været sammen siden den 6. december 2018. Den præcise dato kom frem, at Laila Friis-Salling på samme dato i 2019 fortalte, at årsdagen havde været perfekt. Det skyldtes, at Mads Madsen havde været på knæ og stille det helt store spørgsmål, og han fik et stort og rungende 'ja' fra sin kæreste.

Laila Friis-Salling har tidligere deltaget i 'Vild med dans', og det var faktisk TV 2-programmet, der bragte parret sammen.

For Mads Madsen har tidligere fortalt, hvordan han så skiløberen i fjernsynet og tænkte, hun så sød ud. Efterfølgende prøvede han at række ud til hende, og det lykkedes altså for ham i høj grad.

Laila Friis-Salling, der repræsenterede Danmark ved vinter OL i 2018, er ikke kun dansk. Hun er også fra Grønland, hvor hun er født og opvokset.

Udover at være skiløber kan Laila Friis-Salling kalde sig milliardær-arving. Hun er nemlig datter af hovedaktionæren i Polar Seafood Greenland, Jens Salling, som i 2016 blev vurderet af Berlingske Business til at have en formue på omkring 1,4 milliarder.