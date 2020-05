Blake Bivens stod i en lufthavn, da han tilfældigt tog sin telefon og gik på Facebook.

»Den første overskrift, jeg ser, er om, at to kvinder og et barn er blevet dræbt. Jeg vidste med det samme, at det var dem,« fortæller han.

Den amerikanske baseballspiller fortæller nu om den frygtelige dag i august sidste år, da hans hustru, 14 måneder gamle søn og svigermor blev dræbt.

»Jeg fandt ud af, at min familie var væk via en overskrift på Facebook. Jeg begyndte bare at skrige midt i lufthavnen,« fortæller Blake Bivens ifølge flere medier i en samtale i sin kirke, River Church Danville, der siden er blevet kagt på eksempelvis Youtube.

Siden er hustruens lillebror blevet anholdt og tiltalt for drabene - han skulle angiveligt lide af psykiske problemer, der skulle have været årsagen til, at han begik det tredobbelte drab.

24-årige Blake Bivens befandt sig i Tennessee og var på vej hjem til familien i Virginia, da virkeligheden med ét blev forandret,

»Jeg tror, at det hårdeste øjeblik for mig var, da jeg kom hjem og for første gang gik ind på min søns værelse, hvor det gik op for mig, at jeg aldrig ville komme til at se ham på denne jord igen,« fortæller Blake Bivens:

»Det var det værste øjeblik i mit liv. Der er aldrig noget, der vil kunne sammenlignes med den følelse, jeg havde i det øjeblik. Men jeg ved, at jeg kommer til at se ham igen en dag - og det varer ikke længe.«

Blake Bivens mistede sin svigermor, hustru og et-årige søn. Foto: Instagram Vis mere Blake Bivens mistede sin svigermor, hustru og et-årige søn. Foto: Instagram

Sådan lyder tilføjelsen fra baseballspilleren, der siden har brugt religion til at kapere tragedien, hvilket har givet ham styrke til at komme videre.

»Det er utroligt så levende, jeg kan huske den dag. Og det er også utroligt, hvor meget der er sket siden den dag,« siger han.

Den tiltalte, Matthew Thomas Bernard, står foran en mentalundersøgelse for at se, om han overhovedet er i stand til at gennemføre en almindelig retssag.

Efter drabene blev han fundet i nærområdet, hvor han løb nøgen rundt.