Da TV 2-eksperten Lærke Møller forleden delte en stor nyhed om et nyt job, væltede det ind med særligt ét spørgsmål.

For da hun kunne fortælle, at hun er startet som diætist på Aalborg Universitetshospital, spekulerede flere i, om det betød farvel til tv.

'Mange har skrevet og spurgt. Og jeg skal selvfølgelig fortsætte som håndboldekspert på TV 2-sport,' skriver Lærke Møller i en story på Instagram.

Her har hun også delt et billede, hvor hun står med det meget velkendte TV 2-håndboldhold i form af Stine Bjerre Mortensen, Bent Nyegaard, Peter Bruun Jørgensen og Jonas Nyhøj.

Lærke Møller stoppede sin karriere på grund af skader i foråret 2018, og i efteråret samme år blev hun ansat på tv-stationen som ekspert på håndbolddækningen.

Her har hun været lige siden, og det bliver der altså ikke ændret på, slår hun fast.

'Kan da ikke undvære disse fantastiske mennesker,' lyder det jublende fra eksperten, der tilbage i juni stolt kunne afsløre, at hun efter 4,5 år inklusiv barsel nu kunne kalde sig færdiguddannet som klinisk diætist.

Lærke Møller nåede i sin aktive karriere at spille for blandt andre Aalborg DH, FC Midtjylland, TTH Holstebro og Team Esbjerg, ligesom hun var en del af det danske landshold, som hun nåede at spille 51 kampe for.