Hvis ikke der tages højde for mulig hedebølge under OL i Japan, kan det føre til dødsfald, advarer læger.

Årets sommer i Japan bød på flere voldsomme hedebølger med dødsfald til følge.

I sommeren 2020 skal Tokyo være vært for sommer-OL, og med klimaets udvikling in mente er det på ingen måde utænkeligt, at OL kan blive ramt af hedebølger eller de på de kanter velkendte tyfoner.

Og vejret er en bekymring, erkender chefen for OL i Tokyo, Toshiro Muto.

- Tokyo 2020 betragter de faktorer (hedebølger og tyfoner, red.) som store udfordringer, siger Muto til en forsamling af nationale chefer for de respektive olympiske komitéer ifølge nyhedsbureauet AFP.

Frygten er, at varmen kan føre til dødsfald enten blandt tilskuere eller atleter.

Det er især atleterne inden for udholdenhedsdiscipliner som maraton og kapgang, der vil være de mest udsatte.

Man har allerede rykket tidspunktet for maratonstarten til klokken 7 om morgenen for at give længere tid i lavere temperaturer, men lægegrupper har anbefalet, at tidspunktet fremrykkes yderligere.

Ifølge lægerne kan en for sen maratonstart resultere i dødsfald blandt løberne som følge af hedeslag.

Det vil OL-arrangøren naturligvis gøre alt for at undgå. Et af tiltagene bliver, at man vil sende vejrdata til de nationale olympiske komitéer i optakten, så atleterne kan forberede sig bedst muligt på, hvad der venter dem.

Muto siger, at det kommer til at koste ekstra, men man har fundet andre områder at spare på, således at budgettet på 12,6 milliarder dollar (godt 83 milliarder kroner) bør kunne overholdes.

Til gengæld går det godt med byggeriet af stadioner og arenaer.

- Jeg kan ikke mindes en værtsby som Tokyo, der var så langt i forberedelserne to år før de olympiske lege, siger præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach.

Da Japan i 1964 senest var OL-vært, blev legene afholdt i oktober for at undgå den hårde japanske sommervarme. Sådan bliver det ikke i 2020, hvor legene indledes 24. juli og varer til 9. august.

/ritzau/