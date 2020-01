Nicola Acciari giver klar besked om Michael Schumacher.

»Vi må forestille os en person, der er meget anderledes end ham på banen med en meget forandret og forringet organisk og muskulær tilstand, også i forhold til skelettets struktur,« siger han.

Den italienske kirurg Nicola Acciari giver ifølge flere medier et bud på, hvordan den tidligere tyske racerkørers tilstand er godt seks år efter hans frygtelige skiulykke.

Siden den dag mellem jul og nytår i 2013 har offentligheden overhovedet ikke set noget til den syvdobbelte Formel 1-verdensmester - og har heller ikke fået en reel opdatering på, hvordan hans skader har påvirket kroppen.

Michael Schumacher har ikke været set af offentligheden siden sin skiulykke for lige over seks år siden. Foto: JOSE LUIS ROCA Vis mere Michael Schumacher har ikke været set af offentligheden siden sin skiulykke for lige over seks år siden. Foto: JOSE LUIS ROCA

Men ifølge den italienske kirurg har konsekvenserne altså været store.

»Alt skyldes det hjernetrauma, han er blevet ramt af,« lyder vurderingen fra Nicola Acciari.

Gisningerne har været mange igennem de seneste seks år, ikke mindst fordi oplysningerne fra familien har været mere end sparsomme i forhold til Michael Schumachers tilstand.

For omkring tre måneder siden vakte det derfor opsigt, da Formel 1-bossen Jean Todt fortalte, at han havde besøgt Michael Schumacher og set tv sammen med ham.

»Det er klart, at vi alle skal hjælpe ham og håbe der kommer...lad os kalde det stille og rolig fremgang. Jeg har fortalt sandheden. Jeg har set Grand Prix i fjernsynet sammen med ham. Jeg håber, vi en dag kan tage til et Grand Prix sammen,« lød det fra Jean Todt.

Seneste udtalelse fra hustruen Corinna Schumacher kom i øvrigt kort efter, fordi den tidligere ven og manager Willi Weber kom med en sønderlemmende kritik af familiens tavshed.

Derfor lød det:

»Han er i de bedste hænder lige nu, og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe ham. Man skal forstå, at vi blot følger Michaels ønsker om at holde noget så følsomt som hans sundhedstilstand hemmelig - som vi altid har gjort,« sagde Corinna Schumacher.