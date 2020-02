Fallon Sherrock vandt ikke sin første Premier League-kamp - men hun skrev alligevel historie.

Fallon Sherrock blev torsdag lige akkurat ikke den første kvindelige dartspiller, der har vundet en Premier League-kamp.

Her spillede hun uafgjort 6-6 mod Glen Durrant i en turnering i Nottingham. Men hun skrev alligevel historie, da hun som den første kvinde spillede med i den prestigefulde Premier League.

Sherrock skabte i juledagene en mindre sensation ved PDC World Darts Championship.

I turneringen, der kaldes det uofficielle VM, blev hun den første kvinde til at vinde over en mand. Og faktisk vandt hun to kampe over to forskellige mandlige spillere.

Derfor var Sherrock inviteret med i engangsoptræden som såkaldt challenger i Nottingham. Glen Durrant er med i sin første udgave af Premier League.

Durrant blev flere gange mødt af buh-råb fra arenaen, som lod til at holde med Sherrock.

Hun var klar underdog, da ingen af de seneste ti challengers er lykkedes med at vinde deres kampe.

Selv om den stime ikke blev brudt, var Sherrock begejstret efter kampen.

- Jeg elskede hvert minut. Jeg er så glad for igen at have spillet på den store scene. Jeg er tom for ord, og jeg vil gerne takke alle, der har støttet mig, sagde hun til Sky Sports.

49-årige Glen Durrant tilføjede:

- Publikum var fantastisk. Det var en virkelig stor udfordring og stor ære til Fallon. Hun har haft et par fantastiske måneder. Det er den sværeste kamp, jeg nogensinde har spillet.

/ritzau/Reuters