Det er blevet kaldt 'ulækkert', 'pinligt' og en 'skændsel'.

Under et wrestlingshow hev en 21-årig wrestler en blodig tampon op fra sine trusser, tvang den ned i munden på sin rival og hoverede stolt.

Siden har den kontroversielle manøvre spredt sig som en steppebrand på de sociale medier.

Selvom det blodige angreb kan angribes for at være under bæltestedet, har kvinden bag, amerikanske Priscilla Kelly, forsikret alle om, at tamponen - ligesom brydekampen - var en opsat gimmick.

Embarrassing.... https://t.co/vCEEmBT8VH — Jim Ross (@JRsBBQ) 5. januar 2019

'Hey folkens. I ved godt, at det er fake. Et show på en bar for 21+. Man kan ikke tage livet så seriøst hele tiden. Kald mig, hvad i vil...' skrev den 21-årige professionelle wrestler på Twitter.

'En penis er sjov og fed. En skede er klam og ulækker. #ligestilling', lyder det videre fra Priscilla Kelly, hvis budskab er, at en penis kan være underholdende i wrestlingverdenen, mens en skede tilsyneladende chokerer og forarger i samme kontekst.

Hvad er wrestling? Wrestling er en blanding af underholdning og sport, som består af brydningskampe og teater. Bryderne anvender indøvede slag- og gribeteknikker. Wrestling er især en populær underholdning i USA, men også i Mexico, Canada og Japan. I USA er showet WWE (Word Wrestling Entertainment) en af de største shows. Kendte wrestlere tæller blandt andet Hulk Hogan, The Rock, John Cena og Steve Austin.

Selvom det hele var aftalt spil og tamponen falsk, er videoen af wrestlingkampen alligevel ikke faldet i god jord hos flere professionelle wrestlingstjerner, som også har kommenteret den grafiske scene.

Hall of fame-stjernen Jim Ross har kaldt det en skændsel, mens den tidligere, kvindelige wrestler Gail Kim-Irvine beskriver det som ulækkert.

Andre i branchen har dog taget 21-årige Priscilla Kelly i forsvar og betegnet det for 'kreativ frihed' i sporten.