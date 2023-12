Dramaet omkring det kriseramte svenske streamingselskab Viaplay tager nu en ny drejning.

Viaplay vil nemlig sælge den britiske tv-kanal Premier Sports tilbage til den tidligere ejer SSBL, som solgte TV-kanalen til Viaplay sidste år.

Det bekræfter Viaplay overfor det svenske erhvervsmedie Dagens Industri, ligesom Reuters også har omtalt handlen.

Viaplay købte den britiske tv-kanal sidste år, i et forsøg på at udvide sin forretning til nye markeder.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men i takt med at selskabet er ramt ind i udfordringer, valgte man i juli at lægge strategien om og fokusere mere på de nordiske lande og Holland, hvor man også er stærke.

»Vi har aftalt at sælge vores britiske aktiviteter tilbage til de tidligere ejere, SSBL Ltd (Premier Sports). Dette er i overensstemmelse med Viaplay Groups strategi og plan, som vi præsenterede i juli,« oplyser en pressemedarbejder hos Viaplay til Dagens Industri ifølge Reuters.

Det oplyses ikke, hvor stort et beløb handlen dækker over.

Krisen i Viaplay har blandt andet betydet afskedigelser af flere medarbejdere. Derudover har selskabet også været kastet ud i en voldsom nedtur på børsmarkedet.

De seneste tre måneder er Viaplay-aktien faldet med 53,3 procent.

Så sent som i går onsdag skulle Viaplay have præsenteret sit regnskab, men det er blevet udskudt i sidste øjeblik. Det kan du læse mere om her.

