En af klodens største stjernepar kan meget vel snart gå en skilsmisse i møde.

Nu skriver det amerikanske medie Page Six nemlig, at både NFL-stjernen Tom Brady og supermodel Gisele Bündchen har hyret skilsmisseadvokater.

Det fortæller flere kilder til det amerikanske medier.

Nyheden kommer efter, at parret har trukket overskrifter i mere end en måned på grund af, at de angiveligt har haft store problemer i deres forhold, der blandt andet endte i et kæmpe skænderi.

Foto: zz/SBN/STAR MAX/IPx Vis mere Foto: zz/SBN/STAR MAX/IPx

Ifølge Page Six fik det den konsekvens, at parret har boet hver for sig i de sidste par måneder efter skænderiet.

Og nu lader det altså til, at det står så slemt til, at forbereder sig på at gå fra hinanden.

Kilder til det amerikanske medie fortæller, at den 45-årige syvdobbelte Super Bowl-vinder og den brasilianske supermodel vil dele forældremyndigheden mellem parrets to fælles børn, hvis de ender med at gå fra hinanden.

Da beretningerne om knas i forholdet så dagens lys, begyndte rygterne at florere om utroskab. De blev dog hurtigt manet til jorden igen.

»Der er absolut ingen beskyldninger om utroskab fra nogen sider. Tom og Gisele har i et stykke tid kæmpet med at få deres ægteskab til at fungere og er vokset fra hinanden,« fortalte en kilde tæt på stjerneparret.

Tom Brady og Gisele Bündchen har været gift siden 2009 og har sammen børnene Benjamin på 12 og Vivian på 9. Brady er også far til sønnen Jack på 15, som han har med eksen Bridget Moynahan.