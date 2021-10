»De har taget en forkert beslutning. Og de har endda taget den på et forkert grundlag.«

Sådan lyder de kontante ord fra Dansk Padel Forbund, der over for B.T., slår fast, at de ikke har tænkt sig lægge sig ned over for Danmarks Idrætsforbund. I stedet går de skridtet videre.

De vil have padelsporten tilbage på egne hænder, efter DIF for nylig ellers besluttede, at midler til den populære og fremadstormende sportsgren skal placeres i tennisregi. Med andre ord hos Dansk Tennis Forbund.

Men det er en forkert beslutning, mener formand Ole Egholm, der derfor har besluttet at melde sagen til DIFs Etisk Komité, der er en uafhængig instans.

»Vi efterlyser, at de tager stilling til, om grundlaget for at tildele et forbund en sport kan være så tyndbenet, som den har været i det her tilfælde. Vi har set beslutningsgrundlaget, og det efter min mening en omgang pladder.«

Dansk Padel Forbund, der har 36 medlemsklubber med anslået 6.000 padelspillere, har i mere end et år forsøgt at blive optaget som et selvstændigt specialforbund under DIF, der vil betyde, at de vil kunne få del af de midler, der følger med.

Midler, der altså nu er sendt i Dansk Tennis Forbunds retning.

Men den beslutning håber Dansk Padel Forbund kan blive taget op til genovervejelse, og de har i bestræbelserne på det bedt Etisk Komité tage stilling til seks spørgsmål.

Dansk Padel Forbund sætter fortsat spørgsmålstegn ved, om DIF-direktør Morten Mølholm er inhabil. En anklage, DIF og hovedpersonen selv har afvist pure. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Dansk Padel Forbund sætter fortsat spørgsmålstegn ved, om DIF-direktør Morten Mølholm er inhabil. En anklage, DIF og hovedpersonen selv har afvist pure. Foto: Asger Ladefoged

Ét af de spørgsmål går desuden på DIF-direktør Morten Mølholm, der udover sin direktørpost også er medlem af bestyrelsen i Birkerød Tennisklub.

De sætter således spørgsmålstegn ved hans habilitet og beder Etisk Komité om at tage stilling til netop den del.

Beslutningen om at melde sagen til DIFs Etisk Komité kommer ikke mange uger efter, at Dansk Padel Forbund kritiserede håndteringen af hele sagen i skarpe vendinger.

Her insinuerede de, at Danmarks Idrætsforbund var korrupt, ligesom at de mente, at direktør Morten Mølholm var inhabil, fordi han udover sin direktørpost også er bestyrelsesmedlem i Birkerød Tennisklub og dermed skulle have en tæt relation til Dansk Tennis Forbund.

Anklager, der pure blev afvist af Danmarks Idrætsforbund selv, ligesom Morten Mølholm selv over for B.T. gjorde det klart, at han ikke blander ting sammen.

Men nu vil padelforbundet have Etisk Komité på banen, og de skal samtidig også taget stilling til, hvorvidt Morten Mølholm er inhabil, fortæller formand Ole Egholm.

»Alt det her er et udtryk for frustration over, at der er en række ting, der er blevet gjort helt forkert. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi blevet kørt over,« forklarer padelforbundets formand og fortsætter:

»Vi er et frivilligt forbund, som organiserer hele padelsporten, og lige pludselig siger nogen, der har en form for myndighed, at sporten skal gå til tennisforbundet. Den beslutning vil vi have efterprøvet.«

Padelsporten er verdens hurtigst voksende sportsgren. Foto: Rodrigo Jimenez Vis mere Padelsporten er verdens hurtigst voksende sportsgren. Foto: Rodrigo Jimenez

Danmarks Idrætsforbund forklarede 14. september overfor B.T., at beslutningen om at placere padelsporten i tennisregi blandt andet skyldes, at et forbund skal have eksisteret i fem år.

Et kriterie, som Dansk Padel Forbund først opfylder 18. august 2022.

Ole Egholm, der er en klokkeklar femårsregel hos DIF, der siger, at I først vil kunne blive optaget efter fem års eksistens. Det er jo ret let at forstå. Hvorfor melder I så alligevel sagen til Etisk Komité?

»Den regel opfylder vi om ti og en halv måned. Det arbejde kunne de sagtens gå i gang med nu. Så kunne de i den tildeling sige, at de i 2022 forventer at optage Dansk Padel Forbund, og at de i 2021 gerne vil akkreditere tennisforbundet for padelsporten, fordi vi ikke kan. Men det er jo ikke tilfældet,« siger formanden.

»De kunne jo også vælge at sige, at Dansk Padel Forbund er så meget på vej, at de gerne ville hjælpe os med det samme. Men de har på intet tidspunkt taget stilling til vores kandidatur, selvom det er 17 måneder siden, vi søgte.«

Morten Mølholm har ikke været en del af DIFs beslutning. Den lå udelukkende hos bestyrelsen, som han ikke er en del af. Hvorfor giver det så overhovedet mening at tale om, hvorvidt han er inhabil?

»Jeg vil gerne have Etisk Komité til at kigge på det. For juridisk set er det jo sikkert fint nok, men komiteen tager jo meget hensyn til det, der hedder ‘good governance’. Og jeg holder fast i, at det ville have været rart, hvis Morten Mølholm havde siddet i en bestyrelse hos en af vores 36 medlemsklubber. Det kunne jeg virkelig godt have tænkt mig.«

Tror du, det ville have ændret noget, hvis det var tilfældet?

»Ja. Det tror jeg helt klart.«

B.T. har været i kontakt med formand i Danmarks Idrætsforbund, Hans Natorp, ovenpå padelforbundets beslutning om at gå til Etisk Komité:

»Vi har håndteret det her efter vores gældende vedtægter inden for de rammer, vi har, og vi har en helt åben og løbende dialog med padelforbundets formand. Derfor imødeser vi med sindsro, at Etisk Komité behandler den sag her. Vi kører efter bogen og efter reglerne, og hvis padelforbundet vil have det efterprøvet, så er de selvfølgelig velkomne til det.«