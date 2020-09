Søren Kragh Andersen var del af en stor Sunweb-præstation, der grundlagde Marc Hirschis etapesejr.

Med en længe ventet etapesejr, tre mand i top-10 og fire ryttere med i etapens finale udviklede 12. etape af Tour de France sig til en magtdemonstration af Sunweb.

Danske Søren Kragh Andersen kørte over stregen med knyttet næve som en markering af holdkammeraten Marc Hirschis sejr og tilfredshed over sin egen præstation på løbets længste etape.

- Marc kørte exceptionelt. Men jeg er også glad for mine egne ben. Det var en perfekt dag, siger Søren Kragh Andersen til TV2.

Den 26-årige dansker var en del af den Sunweb-kvartet, der dominerede den sidste del af løbet.

Kragh og Tiesj Benoot tog initiativet, Hirschi fulgte efter og kørte straks alene mod mål.

Derefter handlede det for Kragh, Benoot og Nicolas Roche, der også var nået frem til de forreste, kun om at bremse forfølgelsen af det schweiziske stortalent.

- Han havde hele tiden over 40 sekunder. 10-15 kilometer fra mål skulle jeg stadig holde mig klar, hvis han blev hentet. Men derefter viste jeg godt, at jeg bare skulle spurte for en god placering.

- Det var fedt at køre en finale. Benene var endnu bedre, end sidst jeg var i udbrud. Det går den rigtige vej, siger Søren Kragh Andersen.

Etapesejren var Sunwebs første i dette års Tour de France. Holdet har ved flere lejligheder været tæt på.

/ritzau/