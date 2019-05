Lee Chong Wei har ikke spillet en turnering siden juli, og nu slår forbund fast, at han ikke kommer til VM.

Den malaysiske badmintonstjerne Lee Chong Wei bliver ikke blandt konkurrenterne til Viktor Axelsen og co. ved VM i august.

Den tidligere verdensetter når ikke at komme tilstrækkeligt højt op på verdensranglisten til at kvalificere sig efter at have været i behandling for kræft i næsen.

Det Malaysiske Badmintonforbund (BAM) vil ikke tage hensyn til Lee Chong Weis stjernestatus. Det siger forbundets sportsdirektør, Michelle Chai, til nyhedsbureauet AFP.

- Lee Chong Wei kommer ikke til at deltage ved VM, fordi han ikke opfylder kvalifikationskravene, siger hun.

Hvert land må højst have to herresingler i verdens top-150 med til VM. Otte spillere fra Malaysia ligger over Lee Chong Wei på verdensranglisten, heriblandt Lee Zii Jia (nummer 21) og Liew Daren (nummer 27), der får billetterne til VM i Schweiz.

36-årige Lee Chong Wei har ikke spillet en turnering, siden han i juli sidste år fik konstateret et tidligt stadie af kræft i næsen. Han har blandt andet været i intensiv kræftbehandling i Taiwan.

I to omgange har han udskudt sit turneringscomeback. Først var planen at deltage i All England i marts, og dernæst blev comebacket udskudt til Malaysia Open i april. Han endte med at melde afbud til begge turneringer.

Hans manglende VM-deltagelse kan også få betydning for, om han overhovedet får muligheden for at indfri sit næste store mål, OL i Tokyo næste år.

Tidligere i karrieren har Lee Chong Wei opnået store resultater, men han har aldrig vundet et verdensmesterskab. Tre gange har han tabt en VM-finale, og han har også tabt tre OL-finaler.

/ritzau/