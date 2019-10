Lindsey Vonn og Marcel Hirscher har sagt farvel til skisporten, mens Mikaela Shiffrin har kurs mod rekorder.

Når de bedste alpinister i denne weekend tager hul på den nye World Cup-sæson i østrigske Sölden, figurerer hverken Lindsey Vonn, Marcel Hirscher eller Aksel Lund Svindal på startlisten.

Med i alt 185 World Cup-sejre og en stor bunke VM- og OL-medaljer er de tre været blandt skisportens største profiler i dette årtusind, men de har sagt stop, og det efterlader et nyt landskab på skiscenen.

Én altoverskyggende stjerne står imidlertid stadig tilbage i form af 24-årige Mikaela Shiffrin.

Og med de tre alpine kollegers karrierestop er hun i endnu højere grad blevet skisportens ansigt udadtil. Hende, der har kurs mod de mest imponerende rekorder, og hende, alle vil tale med.

Det ville dog ligne Shiffrin dårligt at lade sig slå ud af det øgede fokus, mener tidligere skiløber Christoffer Faarup.

- Hendes markedsværdi stiger selvfølgelig enormt nu, men det pres, der kommer ved, at flere kender hendes navn, tror jeg ikke, hun tænker over overhovedet. Hun er vant til at skulle forsvare sine titler, siger han.

Den amerikanske skiløber kan prale af at være den første, der har vundet World Cup-løb i alle seks discipliner. Med 60 World Cup-sejre er hun 22 fra Lindsey Vonns rekord hos kvinderne og 26 fra Ingemar Stenmarks hos mændene.

Op til sæsonstart har Shiffrin udtalt til nyhedsbureauet AP og flere andre medier, at hun er usikker på, om hun stadig vil konkurrere, når hun fylder 30 år.

Men så mange sæsoner behøver hun heller ikke nødvendigvis for at blive den mest succesfulde alpine skiløber i historien, mener Faarup.

- Når hun er så ung og kan vinde i så mange forskellige discipliner, kan hun tage så mange sejre hver eneste sæson, siger danskeren.

- Jeg vil faktisk blive overrasket, hvis hun ikke bliver den mest vindende alpinist gennem tiderne. Hun skal ikke engang bruge alle sine resterende sæsoner på at gå forbi Lindsey Vonn og nok også Ingemar Stenmark, siger Faarup.

For Shiffrin er det ikke jagten på at slå rekorder eller skabe overskrifter, der driver værket.

- Jeg finder glæde ved at stå på ski og føle, at mine sving bliver bedre og bedre. Så længe jeg har det sådan, vil jeg blive ved, siger Shiffrin til AP.

Lørdag dyster de bedste kvindelige alpinister i storslalom, mens herrerne er i aktion søndag i samme disciplin.

/ritzau/