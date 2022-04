Den ene er højtråbende, storfægter med armene og kan blive ildrød i hovedet.

Den anden står noget mere lavmælt og dirigerer sine tropper rundt på fodboldbanen – men egentlig er forskellen mellem Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand måske ikke så stor.

I hvert fald ikke, hvis man skal tro de to toptrænere.

»Nu kan jeg godt drille Kasper lidt, jo,« siger Nikolaj Jacobsen, da B.T. møder de to trænere forud for et talkshow, de to venner afholder sidst i april.

»Det, der adskiller os mest, er, at jeg har vundet meget mere, end Kasper har.«

De to venner bryder ud i stor latter.

»Men ellers tror jeg faktisk ikke, at vi er så forskellige.«

Nikolaj Jacobsen har trofæskabet godt fyldt op fra sin tid som både klub- og landstræner, hvor han blandt andet har vundet VM to gange med Danmark.

Det kan man ikke sige om Kasper Hjulmand, som må nøjes med et enkelt trofæ som dansk mester i 2012 med FC Nordsjælland.

Men ifølge fodboldtræneren – der stod bag den danske EM-succes sidste år, hvor vi nåede til semifinalen – har han lært at lægge lidt låg på et iltert temperament.

»Det er nok en af de skrøne-agtige myter, der har været om mig. Jeg har været fuldstændig bindegal, da jeg startede med at være træner. Jeg råbte og skreg og løb ned ad sidelinjen hele tiden og var totalt uovervejet,« siger Kasper Hjulmand.

»Jeg har stadig det dér i mig. Men jeg har fundet ud af, at det ikke nytter noget, og jeg er nødt til at kanalisere den energi de rigtige steder hen og på de rigtige tidspunkter.«

Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand. Vis mere Nikolaj Jacobsen og Kasper Hjulmand.

Som sådan virker de to landstrænere umiddelbart ikke så ens. Men de har udviklet et helt særligt venskab, hvilket tydeligt mærkes, når man oplever dem sammen.

»Det er jo også nemmere at vinde noget, når det er i en af verdens mindste sportsgrene,« stikker Hjulmand tilbage til sin jævnaldrende kollega.

Og Nikolaj Jacobsen er ikke bange for at lege med.

»Ja, og så er der jo også flere slutrunder i håndbold.«

Stikpillerne, dem bliver der ikke sparet på.

