De to Formel 1-testuger i Spanien har givet et godt udbytte for Kevin Magnussen og teamet, mener han.

Fredag fik Formel 1-feltet lov til at køre de sidste testkilometer på banen i Barcelona, inden det 17. marts går løs med VM-serien startende i Australien.

På sidstedagen i Barcelona fik danske Kevin Magnussen kørt 94 omgange og nåede op på samlet 403 omgange i løbet af de to testuger.

Og det er en tilfreds dansker, som forlader Catalonien.

- Overordnet set har det været to produktive uger i Spanien, og det er dagen i dag (fredag, red.) endnu et eksempel på, lyder det fra Magnussen til Haas-teamets hjemmeside.

- Fra begyndelsen har VF-19'eren (den nye Haas-bil, red.) føltes god, og jeg kan se, hvordan vi har gjort fremskridt hver eneste dag med hensyn til balance og ydeevne.

Dermed kan den danske Haas-kører begynde at rette øjnene mod Melbourne om et par uger, men der er stadig ting, som skal nås inden.

- Man får aldrig testkilometer nok. Sådan er det bare. Men jeg er glad for, hvad jeg har opnået, siger danskeren, som var et halvt sekund langsommere end teamkammerat Romain Grosjean i sidste træning.

- Der er meget mere arbejde at gøre, inden vi rammer banen i Melbourne, men jeg kan ikke vente med at få gang i sæsonen og komme til at køre løb igen.

Kevin Magnussen sluttede sidste sæson som nummer ni i VM-stillingen, mens Grosjean blev nummer 14.

