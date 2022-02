Michael Jordan og Scottie Pippen er ikke på talefod – og de kommer det heller ikke igen.

Så kontant var meldingen fra Charles Oakley i 'The Bill Simmons Podcast', da han blev spurgt om forholdet mellem de to tidligere Chicago Bulls-superstjerner.

»Nej. Jeg tror, det er slut,« lød det helt præcist fra den tidligere New York Knicks-stjerne, som har et tæt forhold til Michael Jordan.

Luften er været meget kold mellem Michael Jordan og Scottie Pippen siden 2020, hvor Netflix-dokumentaren 'The Last Dance' udkom.

Michael Jordan og Scottie Pippen. Foto: JONATHAN DANIEL Vis mere Michael Jordan og Scottie Pippen. Foto: JONATHAN DANIEL

Her følger seerne Michael Jordans imponerende karriere hos Chicago Bulls. Scottie Pippen medvirker også, men han mener, at historien blev fortalt forkert.

Charles Oakley tror ligeledes, at det er hovedårsagen til, at de to basketballikoner ikke kommer til at udveksle flere ord med hinanden.

»Jeg tror, at Scottie Pippen synes, at 'The Last Dance' havde mere fokus på Dennis Rodman og Steve Kerr end på ham.«

»Han mener, at han blev udeladt, og at Michael Jordan ikke ville have seks ringe, hvis det ikke var for ham.«

Du får en ring, hvis dit hold vinder mesterskabet i NBA. Michael Jordan og Scottie Pippen vandt seks mesterskaber sammen fra 1991 til 1998, mens de spillede for Chicago Bulls.

Her 24 år senere er de alt andet end venner. I hvert fald hvis vi skal tro på Charles Oakley.