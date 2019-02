Den firedobbelte OL-guldvinder i skihop Matti Nykänen døde natten til mandag i en alder af 55 år. Nu har hans kone fortalt om det tragiske øjeblik til det finske medie MTV.

»Jeg forsøgte at genoplive ham. Udover det vil jeg ikke kommentere mere,« lyder det fra Pia Talonpoika.

Men førstehjælpen hjalp ikke. Da ambulancen kom til Matti Nykänens hjem, var han død. Derfor ringede hun til sin mor, har moderen fortalt.

»Hun (Pia, red.) fortalte, at Matti var død. Ambulancen kom, men han trak ikke vejret. Vi ved ikke, hvad han døde af,« fortæller svigermoren Mirja Talonpoika.

Matti Nykänen. Foto: STAFF Vis mere Matti Nykänen. Foto: STAFF

Det er stadig uvist, hvad der stod bag det pludselige dødsfald. I fredags holdt han eksempelvis en koncert i Helsiniki, ligesom han gennem hele sit liv havde været ganske aktiv.

En af hans venner, Kai Merilä, har dog fortalt, at han sidste havde helbredsproblemer, og at han til sidst blev diagnosticeret med diabetes.

Det skulle dog ikke have haft nogen indflydelse på hans gøren og laden - for vennen fortalte, at Mikka hurtigt tog kontrol over sygdommen og målte sit blodsukker efter alle regler.

Den nu afdøde Nykänen var også en kontroversiel skikkelse.

Matti Nykänen efter OL-sejren i Calgary. Foto: JONATHAN UTZ Vis mere Matti Nykänen efter OL-sejren i Calgary. Foto: JONATHAN UTZ

Han blev i 2005 fængslet for hustruvold kun fire dage efter, han havde færdigafsonet en dom på 26 måneders fængsel for mordforsøg på sin kone.

Han havde i fuldskab stukket en kniv i ryggen på en mandlig bekendt.

Nykänen stoppede sin aktive karriere i 1991. Efter karrieren prøvede han at slå igennem som sanger og udgav i 1992 albummet 'Yllätysten yö', som blev en succes.

Han bliver omtalt som være en af tidernes største - hvis ikke den største - skihoppere med sine fire OL-guldmedaljer, fem VM-titler og 46 individuelle sejre i World Cup'en i skihop.