Den italienske olympiske komité (CONI) har suspenderet alle professionelle sportsbegivenheder i landet indtil 3. april.

Det sker som følge af coronavirussen, der hærger verden over, og hvor Italien er et af de hårdest ramte lande med mange dødsfald og antal smittede personer.

Det skriver det internationale nyhedsbureau AP, Reuters og The Independent.

Den italienske regering mangler dog stadig at sende et dekret ud, før beslutningen endeligt går igennem, men i forhold til de tidligere beslutninger, der er taget, er det forventet, at det sker hurtigt.

Indtil nu har eksempelvis alle kampe i den bedste italienske fodboldrække, Serie A, været spillet uden tilskuere, men nu har landets olympiske komité gået skridtet videre og aflyst samtlige sportsbegivenheder af frygten for at virussen spredes endnu mere.

Aflysningen vil indtil videre derfor gælde frem til 3. april - det er tre måneder inden, der skal afholdes EM rundt omkring i Europa, og hvor eksempelvis åbningskampen er planlagt til at foregå i den italienske hovedstad Rom.

Serie A har ikke været aflyst siden 2. verdenskrig.

Meldingen fra den olympiske komité kom få minutter før opgøret mellem Sassuolo og Brescia i Serie A gik i gang. Kampen startede dog som planlagt og er fortsat i gang.

Christian Eriksen er blandt de danskere, der optræder i den italienske Serie A.

Den italienske olympiske komité oplyser desuden, at suspenderingen ikke involverer internationale kampe for 'klub og nationale hold', eftersom de ikke har mandat til at aflyse disse.

Derfor kan Juventus, Napoli og Atalanta fortsat konkurrere i Champions League, mens Inter og AS Roma kan spille videre i Europa League.

Det indbefatter dermed heller ikke de forskellige italienske landshold.

Danmark har lige nu en del danske spillere, der optræder i den italienske Serie A, og som det ser ud, derfor ikke skal i kamp det næste stykke tid.

Det drejer sig om Simon Kjær, Christian Eriksen, Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen, Lasse Schöne og Peter Ankersen.

Det italienske fodboldforbund holder ifølge nyhedsbureauet dpa krisemøde tirsdag.

