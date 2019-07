Kun på enkeltstarten kan Kasper Asgreen køre sin egen chance i Touren, hvor han bliver rendyrket arbejdsmand.

Han har kun været professionel på World Touren i lidt over et år, men cykelrytteren Kasper Asgreen har for længst bevist, at hans kvaliteter så rigeligt rækker til allerhøjeste niveau.

Derfor er han også foretrukket frem for store navne som Bob Jungels og Philippe Gilbert på Quick-Steps hold til Tour de France, der begynder på lørdag.

En af hovedårsagerne til, at Asgreen har fået buddet, er hans vilje til at arbejde uselvisk forrest i feltet dag efter dag.

Og den 24-årige koldingenser er helt klar over, at hans Tour-debut bliver i en rolle som frontknokler.

- Jeg skal sidde foran. Vi skal køre Elia Viviani frem til spurter og skal sørge for at Enric Mas bliver holdt ude af problemer i forhold til klassementet.

- Jeg har vel gjort det meget godt i den rolle indtil videre, og det er også derfor, at jeg er kommet med til Tour de France, siger Kasper Asgreen.

Skulle han alligevel gå med et lille håb om at føre sig frem i sæsonens største løb, kan han sætte et kryds i kalenderen 19. juli.

Da køres Tourens eneste enkeltstart, og her må holdkammeraterne klare sig selv. Til gengæld kan Asgreen forsøge at køre sig til en topplacering i en disciplin, hvor han så sent som i torsdags blev dansk mester.

- Enkeltstarten bliver nok umiddelbart den eneste chance, jeg får i Tour de France, så den ser jeg naturligvis meget frem til.

- Og så kan jeg også få vist min nye trøje frem, siger Asgreen med henvisning til, at titlen som dansk enkeltstartsmester giver ham lov til at køre enkeltstarter i dannebrogstrøje.

For den danske komet er Tour-debuten endnu en milepæl i en sæson, hvor han er gået fra succes til succes.

I april blev han nummer to i Flandern Rundt og i maj nummer tre samlet i Tour of California. Juni bød på en andenplads i enkeltstarten i Schweiz Rundt og sluttede i triumf ved DM i Esbjerg.

Ud over sin danske mesterskabstitel i tidskørslen hjalp han holdkammeraten Michael Mørkøv til sejren i linjeløbet, hvor han selv tog andenpladsen.

- Det har været en fed sæson indtil videre. Nu må vi se, hvor længe det bliver ved. Jeg arbejder for det, og det handler om at nyde det, så længe det går frem ad.

- Jeg er rigtig stolt over, at være udtaget til Tour de France. Quick-Step er jo ikke ligefrem det nemmeste hold at blive udtaget til Tour de France på, siger Asgreen.

Tour de France begynder lørdag i Bruxelles.

/ritzau/