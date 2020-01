Hun har mistet manden i sit liv og den ene af sine elskede døtre.

Nu sætter Kobe Bryants enke, Venessa Bryant ord på den enorme sorg, hun og resten af familien er blevet ramt af.

I et opslag på det sociale medie Instagram natten til torsdag dansk tid skriver hun, at hun er 'fuldstændig knust.'

'Vi er fuldstændig knuste over det pludselige tab af min elskede mand, Kobe - en fantastisk far til vores børn - og min smukke, søde Gianna - en kærlig, betænksom og dejlig datter og fantastisk søster til Natalia, Bianka og Capri.'

My girls and I want to thank the millions of people who've shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren't enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I'm not sure what our lives hold beyond today, and it's impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that's to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna's legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me.

Den amerikanske basketball-legende mistede søndag livet i et helikopterstyrt. Med ombord var også hans 13-årige datter Gianna og syv andre personer, som sammen med Kobe Bryant var på vej til en basketball-kamp.

'Der er ikke ord nok til at beskrive vores smerte lige nu. Jeg trøster mig ved at vide, at Kobe og Gigi (Gianna, red.) var elskede. Vi var heldige at have dem i vores liv. Jeg ville ønske, at de var hos os for altid', skriver Vanessa Bryant.

Venessa Bryant sender også sine tanker til de pårørende til de syv andre ofre.

'Vi er fortvivlede på vegne af de familier, der mistede deres elskede søndag, og vi deler deres sorg', skriver hun og lægger ikke skjul på, at smerten over sorgen og savnet bliver svær at overvinde:

'Jeg ved ikke, hvordan vores liv vil blive efter i dag, for det er umuligt at forestille sig et liv uden dem.'

Venessa Bryant benytter også lejligheden til at sende en tak til de mange mennesker, som har vist familien medlidenhed de seneste dage.

'Mine piger og jeg vil gerne takke de millioner af mennesker, der har vist os støtte og kærlighed i denne forfærdelige tid. Tak for jeres bønner. Dem har vi brug for', skriver hun.

'Vi takker jer for at dele vores glæde, vores sorg og jeres støtte. Vi vil bede om, at I vil respektere det privatliv, vi får brug for til at navigere i i denne nye virkelighed.'

Venessa og Kobe Bryant blev gift i 2001. De mødtes i 1999, da de var blot 17 og 21 år gamle.

Kobe Bryant blev 41 år. Han spillede i hele sin karriere for klubben Los Angeles Lakers, indtil han stoppede i 2016.

I løbet af sin 20-årige karriere, som begyndte i 1996, vandt Kobe Bryant fem NBA-mesterskaber.

Han spillede 1346 kampe i NBA.