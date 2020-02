Vanessa Bryant har officielt sagsøgt det helikopterfirma, der stod for flyvningen af den helikopter, der styrtede ned og tog livet af de ni personer ombord - heriblandt hendes mand Kobe Braynt og datteren Gianna Bryant.

Det skriver flere medier, heriblandt Los Angeles Times.

Vanessa Bryants advokater har indsendt et søgsmål mod Island Express Helicopters og Island Express Holding Corp., der kræver konsekvenser for helikopterstyrtet den 26. januar i Los Angeles-området Calabasas.

Søgsmålet sker med påstanden om, at helikopter-firmaet og dennes pilot, Ara Zobayan, der fløj helikopteren med de ni omkomne, heriblandt ham selv, ikke udvist den nødvendige dømmekraft den pågældende dag.

Vanessa og Kobe Bryant. Arkivfoto. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Vanessa og Kobe Bryant. Arkivfoto. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Den 26. januar var det meget tåget i området, men helikopteren fløj alligevel til trods for, at den aldrig skulle havde tilladelse til at flyve, skrev New York Times i slutningen af januar.

Nu sagsøger Vanessa Bryant firmaet for hendes mands uretmæssige død.

'Sagsøgte, Island Express Helicopters, brud på sin pligt og uagtsomhed var skuld i de skader, der heri klages over, og sagsøgers afdøde, Kobe Bryant, blev dræbt som direkte følge af Zobayans uagtsomme adfærd, som sagsøgte, Island Express Helicopters, har arbejdsgiveransvar for i alle henseender,' skriver der i søgsmålet.

Nyheden om søgsmålet kommer samme dag som en stor mindehøjtidelighed for Kobe Bryant.

24. februar vil Kobe Bryant i Staples Center i Los Angeles, der er hjemmebane for basketholdet Los Angeles Lakers, blive hyldet i flere timer.

Dagen (24-2-20) er valgt, da Kobe Bryant i flere år spillede med nummer 24, hans datter spillede med nummer 2, og Kobe Braynt spillede 20 sæsoner for Los Angeles Lakers.

Endnu er der ikke klaralgt en årsag til, at helikopteren med de ni personer ombord styrtede ned i slutningen af januar.

Helikopteren havde ingen sort boks, mens det også fløj så lavt på grund af tågen, at den ikke kunne registreres på radarer.