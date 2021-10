Den 26. januar sidste år mistede Gianna og Kobe Bryant livet i en helikopterulykke i Los Angeles i USA.

Her næsten 20 måneder efter fortæller Vanessa Bryant, hvordan hun hørte om den tragiske ulykke. Det skriver USA Today.

Hun fortæller, at det bankede på hendes dør klokken 11.45 amerikansk tid – to timer efter helikopteren styrtede ned.

»Hun fortalte mig, at der havde været en ulykke, og at der var fem overlevende. Og jeg spurgte, om Gianna og Kobe var okay. Det vidste hun ikke. Hun var ikke sikker.«

Gianna og Kobe Bryant mistede livet den 26. januar sidste år. Foto: USA TODAY USPW Vis mere Gianna og Kobe Bryant mistede livet den 26. januar sidste år. Foto: USA TODAY USPW

Vanessa Bryant forsøgte med det samme at ringe til sin mand. Desværre tog basketball-legenden aldrig telefonen.

Kobe Bryants enke tilføjer, at hun har beholdt tøjet, som hendes mand og datter havde på, da de døde sidste år.

USA Today skriver videre, at Vanessa Bryant forsøgte at rejse til uulykkesstedet efter hun havde modtaget den forfærdelige nyhed. Det kunne dog ikke lade sig gøre.

Det skyldtes, at vejrforholdene var for dårlige til at kunne flyve. Tæt tåge var en årsagerne. Derfor har flere også undret sig over, hvorfor Kobe Bryants helikopter overhovedet blev sendt i luften den dag sidste år.

Vanessa Bryants oplysninger kommer fra et vidneudsagn, hun har givet i forbindelse med, at hun har sagsøgt Los Angeles County.

Vanessa Bryant har blandt andet sagsøgt Los Angeles County, fordi der blev delt billeder fra ulykkesstedet