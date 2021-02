Den afdøde superstjerne Kobe Bryants ældste datter, Natalia Bryant, har gennem hele sit liv været vant til blitzende kameraer.

Men nu går hun alvor i farmands fodspor og træder helt ind i rampelyset. Den 18-årige Natalia skal nemlig være model.

Det skriver US Weekly.

»Jeg har været interesseret i mode allerede i en meget ung alder. Jeg elsker industrien og har drømt om at blive model i så lang tid, jeg kan huske,« siger Natalia Bryant i et Instagram-opslag på IMG Models' profil.

Natalias mor, Vanessa Bryant, var hurtigt ude og lykønske sin datter på Instagram, hvor hun blandt andet skrev, hvor stolt hun er.

IMG Models råder i forvejen over navne som Gigi Hadid, Lily Aldridge, Martha Hunt og Millie Bobby Brown, ligesom flere nye talenter for nylig også har skrevet under med modelbureauet.

Blandt dem er både vicepræsident Kamala Harris' papdatter, Ella Emhoff, og poet-kometen Amanda Gorman.

Natalia Bryant af den ældste af Kobe og Vanessas Bryants i alt fire børn, men i januar sidste år blev familien ramt af en tragedie.

Basketballstjernen Kobe Bryant var sammen med sin 13-årige datter, Gianna, og syv andre på vej til en basketballturnering i en helikopter, da den i tågen ramte ind i siden af en bakke. Ingen overlevede den frygtelige ulykke.

