I 2000 vandt Kobe Bryant sit første mesterskab med L.A. Lakers.

Og det markerede den afdøde basketballstjerne blandt andet ved at forære sine forældre to identiske og dyrebare Lakers-guldringe.

Nu er den ene – den han forærede sin mor – blevet solgt på auktion for et svimlende millionbeløb. 206.080 dollar svarende til lidt under 1,4 millioner danske kroner.

Det skriver TMZ.

Kobe Bryant døde i et helikopterstyrt i januar. Foto: Jerome Miron

Ringene, der er lavet af 14 karat guld og diamanter, solgte Bryants mor, Pamela Bryant, i første omgang i 2013 til en privat samler sammen med en række andre memorabilia.

Salget dengang forløb dog ikke helt uproblematisk.

Kobe Bryant sagsøgte sine forældre for at forsøge at sælge diverse memorabilia inklusive ringene, men han endte med at tillade, at de blev solgt.

Ifølge TMZ forlød prisen af den samlede bunke af ting dengang på omkring 280.000 dollar.

Men nu er den ene ring alene altså blevet solgt for et beløb i næsten samme prisklasse. Det vides ikke, om sælgeren er den samme, der i sin tid købte ringene af Pamela Bryant.

Auktionshuset Goldin Auctions, der nu har solgt den ene af de to identiske ringe, fik i alt 20 bud på ringen, og den gik altså for mere end 200.000 dollar.

Den anden ring, der blev givet til Kobe Bryants far, Joe Bryant, forventes at blive solgt for en endnu højere pris, ifølge TMZ.

Det var i januar, at 41-årige Kobe Bryant og flere andre omkom i et tragisk helikopterstyrt.