Jeanie Buss har valgt at gøre det modsatte af det, hun er blevet rådet til.

'Jeg har fået mange breve som dette gennem årene. Jeg er altid blevet rådet til at ignorere det. Det har jeg gjort. Men ikke mere,' skriver hun.

Så på Instagram har ejeren og præsidentn for NBA-klubben Los Angeles Lakers valgt at vise brevet fra 'Joe' frem. Se det nederst i artiklen

Det er hadsk og er tydeligt racistisk med brugen af n-ord om de sorte spillere i klubben. Brevet slutter med en salut om, afsenderen ønsker der sker det samme for Jeanie Buss og resten af spillerne, som der skete for den tidligere Lakers-stjerne Kobe Bryant. Han døde i en helikopterulykke tidligere på året.

'Efter mange overvejelser har jeg besluttet mig for at dele det brev, jeg fik i mandags, så alle kan se, at hadet er virkeligt derude. Det sker i vores verden. Det er virkeligt og eksisterer,« skriver hun.

Hun skriver også en besked direkte til 'Joe'.

'Har du fået det bedre af at sende det brev? Du har i virkeligheden bare spildt din tid, energi og et frimærke. Hvorfor ser du ikke dit grimme fjæs i spejlet, for det nægter jeg,' lyder det fra Los Angeles Lakers-bossen.

Siden George Floyd døde, efter at en politibetjent pressede sit knæ mod hans hals i mere end otte minutter har der været protester mod politibrutalitet og racisme overalt i USA. Det er også i det lys, at Jeanie Buss nu har valgt at gå ud med brevet.

Ikke mindst fordi man i USA i øjeblikket markerer Juneteenth for slaveriets ophør i landet.

'På denne dag, Juneteenth, vil jeg bede mine hvide vener om at stå sammen og erkende at racisme eksisterer i vores land og i hele verden og give et løfte om at stoppe med at ignorere det. Vi må alle gøre det meget bedre,' skriver Jeanie Buss.

NBA-stjernen LeBron James, der spiller for Los Angeles Lakers og har giver sin mening tydeligt til kende i forbindelse med Black Lives Matter-protesterne, er blandt de mange tusinde, der har reageret positivt på Jeanie Buss' opslag.