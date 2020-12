Liverpools tyske manager nærmest bobler over af stolthed over spillernes indsats efter vigtig sejr mod Ajax.

Anfield var tomt, Liverpool-holdet ramt af skader, og spillet var langt fra de højder, som de engelske mestre tidligere har præsteret.

Men alligevel var Jürgen Klopp tydeligvis en stolt manager efter holdets 1-0-sejr over Ajax Amsterdam tirsdag.

- Helt ærligt så føles det som en af de største Champions League-aftener, siden jeg kom til. Uden publikum var det nok den vigtigste, sværeste og mest usædvanlige, siger manageren.

Med sejren blev Liverpool som det første hold fra gruppe D klar til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Et nederlag kunne imidlertid have sat Liverpool i en svær position.

I løbet af kampen var det Ajax, der dominerede, mens Liverpool var på hælene og forsøgte sig med hurtige omstillinger.

Men spillerne leverede en forbilledlig fight, mener Klopp.

- Under de her omstændigheder har der ikke været meget at smile af, og drengene kastede sig hovedkulds ind i kampen.

- Robbo (Andy Robertson, red.) får et hårdt slag på anklen og kæmper sig igennem, Hendo (Jordan Henderson, red.) har ondt i ryggen, Gini (Wijnaldum, red.) - jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige om ham, siger Klopp.

Manageren uddeler også stor ros til 19-årige Curtis Jones, der stod for kampens enlige mål i anden halvleg.

- Curtis Jones, sikke en kamp. Det er fantastisk. Jeg er meget stolt, siger Klopp.

Inden sidste spillerunde har Liverpool 12 point, mens Atalanta og Ajax har henholdsvis otte og syv point på de næste pladser. FC Midtjylland har et point.

/ritzau/Reuters