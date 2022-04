»Glen Taylor roasts animals alive«

Sådan stod der på T-shirten af en kvindelig aktivist, der sent lørdag aften afbrød Minnesota Timberwolves' playoffkamp mod Memphis Grizzlies ved at lænke sig fast til den ene kurv i Memphis, før hun blev klippet fri og båret ud af arenaen.

Beskeden på T-shirten, der oversat betyder: 'Glen Taylor rister dyr levende', var rettet mod Minnesota Timberwolves' stenrige ejer Glen Taylor, som beskrives som Minnesotas rigeste mand.

Han er kommet i organisationen Direct Action Everywheres søgelys.

She chained herself to the basket stanchion pic.twitter.com/fAbi6uREdR — CJ Fogler (@cjzer0) April 16, 2022

Den aktivistiske organisation hævder, at en af Taylors virksomheder, storfarmen Rembrandt Enterprises, har mishandlet 5,3 millioner kyllinger, der skulle slås ned som følge af et udbrud af fugleinfluenza.

Det er ifølge Iowa-mediet Storm Lake blevet bekræftet, at Rembrandt Enterprises brugte den såkaldte VSD+-metode til at aflive dyrene. En metode, hvor man lukker i for ventilationen og blandt andet hæver temperaturen og tilfører damp og gas til lokalet, så fuglene kvæles.

Men ifølge Direct Action Everywhere overlevede flere kyllinger, og nogle af dyrene blev blandt andet begravet levende.

Derfor forsøger organisationen nu at få Glen Taylor til at afgive sit ejerskab over Minnesota Timberwolves med det samme, ligesom de beder Glen Taylor om at donere en 77,5 millioner kroner stor kompensation fra et lignende fugleinfluenzaudbrud i 2015 til velgørenhed.

Foto: Justin Ford Vis mere Foto: Justin Ford

Lige nu er det planen, at Glen Taylor i december 2023 overgiver aktiemajoriteten i Minnesota Timberwolves til baseballegenden Alex Rodriquez og forretningsmanden Marc Lore, men den aktivistiske organisation kræver altså handling med det samme.

Allerede tidligere på ugen var Direct Action Everywhere ude med sin første aktion, da en aktivist forsøgte at lime sig selv til gulvet i Minnesota Timberwolves' hjemmekamp mod Los Angeles Clippers.

Det gik dog ikke helt efter planen, og aktivisten blev nemt fjernet fra gulvet – men kampen blev dog afbrudt, da limen skulle fjernes fra gulvet.

Lørdagens kamp mellem Minnesota Timberwolves og Memphis Grizzlies endte 130-117, og det var første opgør i NBA's playoffrunde.

Holdene møder hinanden igen på onsdag, og det skal blive spændende at se, om og hvordan Direct Action Everywhere eventuelt vil afbryde en tredje kamp i streg.