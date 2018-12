Med tårer i øjnene annoncerede den norske langrendsstjerne Petter Northug for et par dage siden, at han indstiller sin glorværdige karriere.

Men det kan være, at pensionisttilværelsen åbner op for et nyt romantisk eventyr for Northug. Det håber den 26-årige svenske kvinde Klara Nordell ihvertfald på.

På dagen, hvor den 32-årige nordmand meddelte sit karrierestop, røg den svenske fan nemlig til tasterne på Facebook.

»Petter. Du skal ikke være trist. Dette betyder bare, at vi to kan få mere tid til hinanden.«

I opslaget har den svenske kvinde vedhæftet et foto, hvor hun holder et skilt med teksten 'Petter Northug, vil du gå på date med mig?'

Og Facebook-opslaget har udviklet sig til en kæmpe viral succes. Det er blevet delt over 3.000 gange på fire dage, har høstet mere end 2000 likes, og over 200 personer har kommentaret date-tilbuddet.

Til norsk TV2 fortæller Klara Nordell, at det hele startede som en joke mellem et par veninder.

»Vi havde altid joket med, at det kunne være sjovt, hvis jeg en dag kom på date med Petter. Og så sagde jeg: 'Men hvordan skal vi komme på date, når Petter ikke engang ved, at jeg findes,« fortæller hun.

Foto: Wold, Ole Martin Vis mere Foto: Wold, Ole Martin

Foto: Wold, Ole Martin Vis mere Foto: Wold, Ole Martin

Om fascinationen af den norske langrendslegende lyder det.

»For det første har han været en fantastisk langrendsløber. Jeg synes også, det har været sjovt, at han har opført sig lidt 'cocky' og har sagt, hvad han mener. Derudover ser han virkelig godt ud.«

Nu går Klara Nordell bare og venter på svar. Hun ved dog ikke helt, hvordan hun reagerer, hvis langrendslegenden pludselig melder sig på banen.

»Det kommer an på, hvad han svarer. Enten skal jeg på date, eller også skal jeg ikke. Jeg ville selvfølgelig blive glad, hvis han svarer - uanset om han svarer ja eller nej.«