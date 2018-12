Knap havde den norske langrendsstjerne Petter Northug lagt skiene på hylden, før han fik et romantisk tilbud fra en af sine fans. Nu har Northug svaret hende.

'Petter. Du skal ikke være ked af det. Dette betyder bare, at vi to kan få mere tid til hinanden,' skrev den 26-årige svensker Klara Nordell på Facebook, efter at Northug med tårer i øjnene havde annonceret sit karrrierestop.

I opslaget vedhæftede den svenske kvinde et foto, hvor hun holder et skilt med teksten 'Petter Northug, vil du gå på date med mig?'.

Og Facebook-opslaget udviklede sig til en kæmpe viral succes. Siden 12. december er det blevet delt over 3.600 gange og har høstet mere end 2.200 likes, mens over 200 personer har kommenteret date-tilbuddet.

Nu har hovedpersonen selv også givet lyd fra sig.

Petter Northug er ikke ligefrem kendt for at sætte sit lys under en skæppe, og det gør han da heller ikke i sit humoristiske - og tvetydige - svar til Klara Nordell.

Skistjernen har ifølge norsk TV 2 delt to billeder på Instagram, hvor han har indsat sit eget billede på filmplakaten for 'Kongens valg' - i kongens sted, naturligvis.

Filmen, som har danske Jesper Christensen i hovedrollen, handler om Norges kong Haakons flugt fra nazisterne efter Tysklands invasion af Norge under Anden Verdenskrig.

Foto: Wold, Ole Martin Vis mere Foto: Wold, Ole Martin

'Kongens nej' (filmens norske titel, red.) og 'Kongens ja' lyder teksten under de to redigerede filmplakater, som Northug har delt sammen med billedet af Klara Nordells romantiske besked.

»Det er sjovt, at han svarer, men jeg er lidt usikker på, hvordan jeg skal tolke det,« siger Klara Nordell til TV 2.

Til samme medie forklarede Klara Nordell, at ideen med date-invitationen udsprang af en joke mellem et par veninder.

»Vi havde altid joket med, at det kunne være sjovt, hvis jeg en dag kom på date med Petter. Og så sagde jeg: 'Men hvordan skal vi komme på date, når Petter ikke engang ved, at jeg findes,« fortæller hun.

Foto: Screenshot/Instagram Vis mere Foto: Screenshot/Instagram

Om fascinationen af den norske langrendslegende lyder det:

»For det første har han været en fantastisk langrendsløber. Jeg synes også, det har været sjovt, at han har opført sig lidt 'cocky' og har sagt, hvad han mener. Derudover ser han virkelig godt ud.«

Overfor det norske medie fortæller Klara Nordell, at hendes drømmedate med Pettter Northug ville starte med tekniktræning i langrendssporet og afsluttes med en romantisk middag.

Om daten nogensinde bliver til noget, står stadig hen i det uvisse.