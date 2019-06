Line Kjærsfeldt kommer ikke til at gentage European Games-triumf. Hun tabte sin semifinale til Kirsty Gilmour.

Finalen i damesingle i European Games' badmintonturnering bliver ikke rent dansk, som seedningerne ellers lagde op til.

I den første semifinale lørdag eftermiddag måtte topseedede Line Kjærsfeldt, der er forsvarende mester i turneringen, se sig slået af den tredjeseedede brite, Kirsty Gilmour, der vandt 13-21, 21-16, 21-8.

- Det er ingen skam at tabe til hende overhovedet, men jeg er frustreret over mit spil og måden, jeg tabte på i tredje sæt, hvor jeg slet ikke fik gang i mit spil, siger Line Kjærsfeldt.

Nu er det op til andenseedede Mia Blichfeldt at sikre dansk deltagelse i finalen, når hun ligeledes lørdag eftermiddag spiller sin semifinale mod russeren Evgeniya Kosetskaya, der er fjerdeseedet.

Kjærsfeldt åbnede semifinaleballet. I første sæt gjorde Gilmour det helt jævnbyrdigt til lidt længere end halvvejs, men så fik danskeren overtaget og var bedst. Efter en god pointserie tog Kjærsfeldt sættet 21-13.

I andet sæt var der derimod Gilmour, der fik overtaget midtvejs, da hun gik fra 11-11 til 18-12, der blev vekslet til sætsejr 21-16.

Danskeren kom bedst ud til tredje sæt og kom foran 4-2, men momentum tippede hurtigt over til Gilmour, der med syv point i træk kom på 9-4.

Kjærsfeldt kunne slet ikke finde sit spil, og Gilmour fortsatte dominansen, selv om hun ved stillingen 9-5 måtte have tapet sin højre arm op. Gilmour sluttede overlegent og vandt 21-8.

- Jeg føler, at de to første sæt var ret gode, men så stivnede jeg i tredje sæt. Jeg stressede lidt i spillet og fik ikke længde nok på mit spil. Hun ændrede også taktik og tog mere initiativ, og det gjorde det sværere for mig, siger Kjærsfeldt.

Hun rejser dermed hjem fra Minsk med en bronzemedalje, som begge tabende semifinalister får.

