John Degenkolb havde ikke vundet et løb på øverste niveau siden 2015, inden han slog til på søndagens etape.

Roubaix. Primalskrig, highfives, høj latter og almindelig tumult. Vigtigheden af John Degenkolbs flotte brostenssejr på søndagens Tour de France-etape var umulig at overse ved Treks holdbus bag den gamle cykelbane i Roubaix.

Ikke blot spurtede tyskeren sig til sejr på en af de mest imødesete etaper overhovedet i løbet. Det var også Degenkolbs første sejr på World Tour-niveau siden hans alvorlige træningsuheld for to et halvt år siden.

- Jeg er virkelig glad på hans vegne. Det har været en lang, lang, lang vej tilbage, siger Treks danske sportsdirektør, Kim Andersen.

Det var i januar 2016, Degenkolb sammen med flere holdkammerater blev pløjet ned af en modkørende bil. Tyskeren fik omfattende skader og var tæt på at miste en finger.

Ulykken har naturligt nok kunne ses på præstationerne. Manden, der tidligere i karrieren havde triumferet i Paris-Roubaix, Milano-Sanremo og på ti Vuelta a Espana-etaper, kunne ikke længere vinde på de allerstørste scener.

Men lørdagens tredjeplads i massespurten på 8. etape fik lederne og holdkammeraterne til at spærre øjnene op.

- Han er meget hårdtarbejdende person, men hidtil er han gået død på de sidste 50 meter. Lørdag viste han, at der er sket noget med ham. Han er vist ved at være tilbage, siger Kim Andersen.

John Degenkolb var hurtigst, da en trio af stærke klassikerryttere skulle afgøre etapen. I spurten henviste han Greg Van Avermaet og Yves Lampaert til anden- og tredjepladsen.

