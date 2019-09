18-årige Christian Lundgaard testede torsdag en Formel 1-racer for Renault på Hungaroring-banen i Ungarn.

Kevin Magnussen kan inden for en overskuelig fremtid få dansk selskab i Formel 1. Det tror Haas-køreren i hvert fald selv på.

Den talentfulde racerkører Christian Lundgaard fik torsdag en smagsprøve på bilsportens fineste klasse, da han gennemførte en for offentligheden hemmeligholdt test for Renault på Hungaroring-banen i Ungarn.

Magnussen kan godt se sin 18-årige landsmand få et sæde i en Formel 1-racer.

- Jeg tror ikke, det er urealistisk med to danskere i Formel 1, siger han til B.T.

Lundgaard kørte i alt 449 kilometer i Renault-bilen, og ifølge den unge dansker var teamet godt tilfreds med præstationen.

- Jeg satte gode omgangstider allerede fra start, og feedback fra teamet er, at de er meget tilfredse og positive. Så det har helt igennem været en fed oplevelse, siger Lundgaard i en pressemeddelelse.

Også Magnussen roser Lundgaard, der til daglig kører i Formel 3 og er tilknyttet Renault-teamets udviklingsprogram, Renault Sport Academy.

- Han har gjort det så godt, at det kun er naturligt, at han nu kommer ud og kører Formel 1, siger Magnussen, der selv befinder sig i Singapore forud for weekendens grandprix, til B.T.

Ifølge avisen, der var til stede ved torsdagens test, kørte Lundgaard i en bil fra 2017, da nye modeller ikke må bruges til testkørsler.

Lundgaard skal næste gang køre i sæsonens sidste Formel 3-afdeling, der køres i Sotji i Rusland 27.-29. september.

