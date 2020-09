Kevin Magnussen satte 16.-bedste tid ved første træning i Sotji, hvor Lewis Hamilton var nummer 19.

Det store samtaleevne forud for weekendens Formel 1-grandprix i russiske Sotji er Lewis Hamiltons (Mercedes) mulighed for at vinde sit løb nummer 91 og dermed tangere legenden Michael Schumachers rekord.

Med danske briller er weekenden dog også imødeset. Kevin Magnussen har flere gange gjort det godt på banen, men fredagens første træning gav ikke løfter om, at der er gode muligheder for danske point søndag.

Magnussen lå i et stykke tid lige uden for top-10, men han gled stille og roligt tilbage og sluttede som nummer 16 i træningen.

Han kunne dog glæde sig over, at han var hurtigere end teamkollega Romain Grosjean.

Mens Mercedes' Valtteri Bottas var hurtigst, var det mest overraskende, at Lewis Hamilton sluttede næstsidst.

Der skal nok ikke lægges for meget i det faktum fra første træning, der mest af alt bruges til at justere bilerne frem mod de næste træninger og lørdagens kvalifikation.

Banen i russiske Sotji må ellers betegnes som en af Magnussens absolutte favoritbaner, hvis man kigger tilbage på hans mest succesfulde løb i Formel 1.

Som bane rangerer den ikke så højt blandt Formel 1-elskere. Den har ikke den store historie i sporten, lidt for pæn asfalt til racerfans og ingen ekstraordinære sving eller kendetegn.

Det har dog ikke forhindret Kevin Magnussen i at levere nogle af sine bedste resultater netop der.

I sine fem hidtidige Formel 1-sæsoner har Magnussen taget point fire gange i Rusland, hvor femtepladsen fra 2014 er hans næstbedste resultat nogensinde på tværs af alle baner. Han har også femtepladser på to andre baner.

Var det ikke for andenpladsen i Australien i debutløbet i 2014, var Sotji også banen, hvor Magnussen havde scoret flest point. På sine fem sæsoner har han hentet 22 point på banen.

Flere biler spandt rundt i sving i løbet af træningen - blandt andre Romain Grosjean, men det var kun Williams' Nicholas Latifi og McLarens Carlos Sainz, som havde kontakt med barrieren.

/ritzau/