Den danske Haas-kører Kevin Magnussen leverede en godkendt Formel 1-kvalifikation i Canada.

Kevin Magnussen skal starte Canadas Formel 1-grandprix fra en position som nummer 14.

Den danske Haas-kører var ellers i spil til at komme blandt de ti bedste, men det lykkedes ikke i sidste forsøg.

Generelt var der dog tale om en opløftende kvalifikation i Montreal for Magnussen, der viste god fart og også vandt den interne duel på Haas-holdet klart.

Kevin Magnussen satte en god afsluttende tid i den første kvalifikationsrunde, Q1, og det rakte til en placering som nummer 13. De 15 bedste gik videre.

Nico Hülkenberg nåede i modsætning til Magnussen ikke videre fra Q1. Tyskeren endte blandt de fem bageste, der ikke avancerede. Hülkenberg endte helt nede på næstsidstepladsen.

I anden kvalifikationsrunde, Q2, begyndte det kortvarigt at regne, men det stilnede hurtigt af igen.

Magnussen var stadig godt kørende, og det virkede lovende i de første minutter af det kvarter, der blev kørt.

Inde i Haas-garagen blev strategien at vente til slutfasen i Q2, og det rakte kun til et forsøg, men det kiksede for danskeren.

Kvalifikationen fortsatte i Canada uden Magnussen, og de ti bedste skulle dyste om pole position.

Her endte Mercedes-køreren George Russell med at være den hurtigste mand, selv om han endte i samme tid som Max Verstappen fra Red Bull.

Russell snuppede pole position, fordi briten havde sat tiden før Verstappen i kvalifikationen.

På tredjepladsen endte formstærke Lando Norris fra McLaren.

