Den danske racerkører Kevin Magnussen er lørdag blevet gift med Louise Gjørup på Fyn.

Den danske racerkører Kevin Magnussen og kæresten Louise Gjørup er blevet mand og kone.

Parret blev lørdag gift på Risinge Herregård i Ullerslev på Fyn - nær Kerteminde.

Brylluppet blev forsøgt holdt hemmeligt, idet parret ikke ønskede presse og andre nysgerrige i nærheden på dagen.

Kevin Magnussen og Louise Gjørup har dannet par siden 2015. Og sidste år slap det ud, at Kevin Magnussen havde været på knæ.

I oktober udtalte danskeren sig om kærligheden til flere danske medier.

- Ja, det er rigtigt, at vi skal giftes til sommer, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet i oktober sidste år.

Til B.T. forklarede han også, hvordan kærligheden hjalp ham igennem en svær periode. Det var netop i 2015, at Magnussen fik opsagt sin kontrakt med McLaren-teamet.

- Da jeg i 2015 fik revet tæppet væk under mig, skulle jeg pludselig overveje nogle ting i mit liv, som jeg ikke havde tænkt over før. Og det var sundt. Det gik op for mig, at livet bliver smukkere, når man kan se ud over motorsport.

- Her snakker vi også om Louise hun kom ind i billedet, netop som jeg røg ud af McLaren i 2015. Der gik det op for mig, at der også er andre ting i livet end motorsport, sagde Magnussen til avisen i oktober sidste år.

/ritzau/