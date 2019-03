Onsdag afholder Kevin Magnussen talkshow Cirkusbygningen i København.

B.T. fangede ham, før han skulle ind og tale foran den udsolgte sal, og her afslørede Magnussen, atTeam Haas har bedt ham om at tage på i vægt.

»Det er dejligt. Jeg er blevet bedt om at tage på af teamet, så vægten ligger rigtigt i bilen, så det er første gang, jeg har fået det at vide,« siger han og forklarer, at der er kommet nye regler i Formel 1, der betyder, at kørerne må veje mere.

Tidligere på dagen var Magnussen ude at køre GoKart. Under GoKart-arrangementet kørte Kevin Magnussen på hold med bordtennisspilleren Michael Maze og fodboldlegenden Peter Schmeichel. Dog kom de tre sportsherrer ikke på podiet, men måtte nøjes med en fjerdeplads ud af i alt otte hold. Øverst kan du se B.T.s interview med Magnussen.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'K-Magazine' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

»Jeg var langt fra den hurtigste derinde. Det var virkelig højt niveau,« siger Kevin Magnussen blandt andet. Han synes, at det var hyggeligt at køre Gokart med de forskellige stjerner.

Han fortæller videre, at han glæder sig til at holde foredrag for de danske fans. Et foredrag han holder sammen med sin teammanager Günther Steiner.

»Jeg glæder mig til at møde de danske fans,« siger han og tilføjer:

»Jeg har kunnet se på banerne, at der er mange danske flag i svingene, og det er virkelig noget, der varmer om hjertet og giver et spark bagi, når man ser den store støtte, der er.«