Kevin Magnussen blev nummer 13 i Aserbajdsjan, hvor finnen Valtteri Bottas vandt foran Lewis Hamilton.

For tredje Formel 1-grandprix i træk måtte den danske racerkører Kevin Magnussen nøjes med en placering i den bageste del af feltet.

Søndagens grandprix i Baku i Aserbajdsjan endte således med en 13.-plads for danskeren.

Samlet set blev det også en skuffende dag for Haas-teamet, da franske Romain Grosjean igen udgik. Det skete efter 40 af de 51 omgange.

Det var tredje gang i sæsonen i fire grandprixer, at han udgik, og han har stadig ikke formået at hente point i indeværende sæson, mens Magnussen har otte point fra det første løb i Australien.

I den interne Haas-duel fører Magnussen nu med 3-1 mod Grosjean.

Helt fremme dominerede Mercedes igen og snuppede den fjerde sejr ud af lige så mange mulige i sæsonen.

I Baku vandt finnen Valtteri Bottas foran Lewis Hamilton, og dermed har de delt de fire sejre imellem sig.

Ferraris Charles Leclerc førte løbet undervejs, men Mercedes sørgede alligevel for den ventede dobbeltsejr, som også var den fjerde på stribe.

Bottas startede i poleposition, men Hamilton pressede ham hårdt fra start, og de kørte side om side igennem de første sving, inden Bottas trak lidt fra.

Det skulle dog blive et yderst tæt løb imellem dem, og Bottas kørte i mål med bare lidt mere end et sekund ned til teamkammeraten.

Magnussen startede som nummer 12, men faldt i starten en plads tilbage, og han skulle komme til at ligge omkring 13.-pladsen i stort set hele løbet.

Danskeren kæmpede godt for at vinde placeringer, men måtte som i de seneste løb sande, at der ikke var nok fart i Haas-raceren.

