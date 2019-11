Kevin Magnussen havde endnu engang en verbal lussing til sin bil, da han missede VM-point i Brasilien.

- Nu kan det blive sjovt, nåede Kevin Magnussen at sige over teamradioen, da Formel 1-grandprixet i Brasilien nærmede sig sit klimaks efter en kaotisk slutfase med flere sammenstød og afkørsler.

Men kort efter vendte mundvigene igen nedad for danskeren, som halsede efter resten af feltet i det meste af løbet, men nåede op på tiendepladsen til allersidst - blot for at slutte på 11.-pladsen få omgange senere.

- Ja, vi missede pointene, og det er virkelig irriterende.

- Det var en mulighed for os, og det (sidste sammenstød) fik os op i pointene, men vi var ikke stærke nok til at holde dem. I trafikræset havde de andre bare meget mere at skyde med, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Fra sin startplacering som nummer ni røg danskeren stille og roligt ned gennem feltet i løbets indledning, og da han på niende omgang blev ramt af Daniel Ricciardo bagfra, så det ud til at være slut.

Men selv om Magnussen røg helt ned på 18.-pladsen, hang han i, og efter det store drama mod slutningen af løbet, hvor de to Ferrari'er udgik, efter at Sebastian Vettel ramte Charles Leclerc, var danskeren pludselig på 12.-pladsen med relativt friske dæk.

Da løbet blev genstartet efter safetycar, faldt Nico Hülkenberg tilbage, så Magnussen var nummer 11.

På næstsidste omgang kørte Mercedes-verdensmesteren Lewis Hamilton så ind i Alexander Albon (Red Bull), som udgik.

Magnussen var ud af ingenting i pointene med to omgange til mål. Men efter endnu en genstart drønede Daniil Kvyat (Toro Rosso) forbi ham.

- Bilen er så svær at køre i trafik. Når der er nogen foran, kan du have nok så nye dæk på, for det er virkelig svært.

- Jeg kunne ikke hænge på. De andre var bare stærkere i genstarterne. Specielt Toro Rosso'en kørte virkelig stærkt, siger Magnussen til TV3+.

Dermed blev det til endnu en pointløs indsats for Haas, som ellers havde begge biler til at starte i top-10.

Magnussens teamkollega, Romain Grosjean, sluttede på 13.-pladsen.

Max Verstappen vandt løbet i sin Red Bull-racer.

/ritzau/