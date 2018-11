Danskeren og Haas-teamet ramte ikke timingen godt i det pletvise regnvejr i kvalifikationen i Brasilien.

En 11.-plads var langt fra det forventede. Ikke desto mindre blev det resultatet for Kevin Magnussen i kvalifikationen til Formel 1-grandprixet i Brasilien.

Danskeren havde ellers kørt gode træninger og satte femtebedste tid af alle i den første kvalifikationsrunde, Q1.

Men i Q2 begyndte regnen at drille, og det gav en fordel til de teams, som formåede at ramme de helt tørre perioder bedst.

Blandt dem var Haas ikke.

- Vi var på banen begge gange, hvor banen var dårligst, hvor det regnede mest. Bad luck, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han blev i de allersidste sekunder skubbet ned på 11.-pladsen og dermed frataget pladsen i Q3, da Charles Leclerc havde held til en perfekt runde, efter danskeren var kørt i pit.

- Vi havde klart farten til at være "best of the rest", men formåede ikke at være på banen på det rigtige tidspunkt, og det kostede dyrt, siger Kevin Magnussen.

Han har derfor heller ikke nogen plan-B i forhold til en strategi i selve løbet.

- Jeg havde ikke regnet med at være ude af Q3, så vi har ikke kigget på det, siger han til TV3+ efter kvalifikationen.

På det tidspunkt stod det ikke klart, om andre kørere end Daniel Ricciardo får en startplaceringsstraf - og om danskeren således bliver skubbet længere op end til tiendepladsen i startrækkefølgen i søndagens grandprix.

/ritzau/