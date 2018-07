Kevin Magnussen havde problemer i regnvejret under Formel 1-kvalifikationen i Ungarn, hvor han blev nummer ni.

Mogyoród. Det endte med en niendeplads, da Kevin Magnussen lørdag var i aktion i kvalifikationen til søndagens Formel 1-grandprix på Hungaroring i Ungarn.

Haas-køreren kunne glæde sig over, at han for niende gang af 12 mulige kvalifikationer i sæsonen var hurtigere end sin teamkollega, Romain Grosjean, der sluttede som nummer ti og sidst i tredje kvalifikationsrunde, Q3.

Til gengæld ærgrede Kevin Magnussen sig over det regnvejr, der prægede anden og tredje kvalifikationsrunde, Q2 og Q3.

Det betød, at danskeren i lighed med de andre kørere måtte i pit og skifte dæktype fra intermediate til full wet, der er beregnet til kørsel under regnvåde forhold.

- Det virkede som om, at bilen var noget bedre i tørvejr, end den var i regnvejr. Vi var virkelig langsomme på full wet. Vi kunne ikke få det til at virke, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Danskeren var på et tidspunkt i pit, hvor han fik sine full wet-dæk erstattet af et par nye.

Det betød, at de nye dæk først skulle varmes op, inden Kevin Magnussen kunne forsøge at sætte en god tid.

- Jeg tror, det måske havde været bedre at blive på de dæk, der var varme i, selv om de var begyndt at blive slidte.

- Men det er første gang, at vi er i den her situation med de her dæk og den her bil, så jeg synes ikke, vi klokkede i det, siger danskeren.

Kevin Magnussen så en overgang ud til ikke at blive blandt de 15 bedste kørere, der kom videre fra første kvalifikationsrunde, Q1.

Danskeren lå sidst, da han gik i gang med sin sidste omgang, men her lykkedes det ham at sikre en tiendeplads.

Dermed kom han videre til Q2, hvor regnvejret satte ind og gjorde forholdene mere vanskelige.

Kvalifikationen endte som en dobbelttriumf for Mercedes, der snuppede første- og andenpladsen.

Den regerende verdensmester, Lewis Hamilton, tog sin femte pole position i sæsonen, mens Valtteri Bottas blev nummer to.

Ferraris finne, Kimi Räikkönen, blev nummer tre, mens det italienske teams Sebastian Vettel måtte nøjes med fjerdepladsen.

Tyskeren var ellers hurtigst i både Q1 og Q2.

/ritzau/