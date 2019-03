Yonex agter at politianmelde Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, for dokumentfalsk.

Firmaet Yonex/Scansport, der sælger sportsudstyr og er individuel sponsor for en del danske badmintonspillere, har i sinde at politianmelde Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, for dokumentfalsk.

Det oplyser Yonex-direktør Benni Holst Andersen i en mail til DR.

Yonex planlægger dette træk, fordi firmaet tilbage i januar henvendte sig til forbundet i en sag om muligt dokumentfalsk, men endnu ikke har fået svar.

Dengang bad Yonex Badminton Danmark om at forholde sig til, at Bo Jensen skulle have manipuleret med e-mails under konflikten mellem de danske badmintonspillere og forbundet.

- Da vi beklageligvis ikke har modtaget nogen tilbagemelding eller reaktion fra Badminton Danmark, har vi i samråd med vores advokat vurderet, at vi nu vil overlade sagen til politiet med henblik på, at politiet herefter må vurdere om der er sket noget strafbart, herunder om den omtalte mail er dokumentfalsk, lyder det i mailen fra Yonex.

Tilbage i januar afviste Badminton Danmarks bestyrelse, at anklagerne havde noget på sig, og den erklærede sin fulde tillid til Bo Jensen, sagde formand René Toft ved den lejlighed.

Selv havde Bo Jensen ingen kommentarer.

Anklagen fra Yonex/Scansport kom i kølvandet på en længerevarende konflikt, som til sidst mundede ud i en ny seksårig aftale mellem landsholdsspillerne og forbundet.

Men Yonex var utilfreds med de metoder, som Bo Jensen angiveligt tog i brug undervejs.

Yonex forklarede, at firmaet var blevet bekendt med, at et udateret dokument blev delt ud fra Bo Jensen til Badminton Spillerforeningen og en række spillere. Angiveligt i et forsøg på at bygge bro mellem Yonex, forbundets egne sponsorer og spillerne.

Dokumentet er underskrevet af manageren i Yonex' internationale salgsafdeling i Japan, Taiji Suzuki, men ifølge Yonex stemmer kravene ikke overens med firmaets faktiske krav, og firmaet afviser også, at Suzuki har sendt et sådant brev.

Flere detaljer i dokumentet stammer ifølge Yonex fra tidligere kommunikation mellem Bo Jensen og Yonex.

- Disse detaljer er blevet klippet og klistret, og vigtige aspekter og krav fra den samlede korrespondance er blevet udeladt, lød det.

Ritzau har onsdag forsøgt at få en kommentar fra Bo Jensen, men endnu uden held.

/ritzau/