Han var rørt til tårer. Og Mikkel Kessler måtte holde pause i sin takketale.

»Det var en større oplevelse, end jeg havde forventet,« sagde boksestjernen efter 'Sport 2019'.

Lørdag aften kom han med i den eksklusive 'Hall of Fame' for sportsudøvere. Noget, den tidligere bokser satte enormt stor pris på. Det lagde han ikke skjul på hverken fra scenen, i sin takketale eller efter det store show.

»Jeg blev meget rørt over, de ord 'Maze' sagde i sin tale, og at der er så mange mennesker, der har fulgt med. Det er glædestårer, og det kan ikke beskrives,« sagde Mikkel Kessler.

Mikkel Kessler stoppede endegyldigt sin karriere i februar 2018. Planen var ellers et cocmeback, men det satte et bid fra en flåt, der medførte en borrelia-infektion, en brat stopper for. I Boxen i Herning blev han så hyldet for de store meritter. Og det gik altså lige i tårekanalerne på ham.

»Jeg tænkte 'tag dig nu sammen', men det kan man bare ikke,« sagde Mikkel Kessler, der fra scenen måtte trække vejret flere gange, da han holdt takketale. For han var rørt. Det var tydeligt. Også da en video med hans meritter kørte over skærmen.

»Tak til mit team. Min træner, kok og manager. I har været uvurderlige,« sagde Mikkel Kessler og fortsatte:

»Tak til familien, der har været med hele vejen. Ikke mindst min hustru, Lea, for den kæmpe opbakning. Også tak til mine fans, der har fulgt mine store kampe. Uden jer havde jeg ikke stået her,« lød det fra bokseren, inden stemmen knækkede.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Tradtionen tro fik han også sin egen buste, og den fik han også lige vurderet, da han efterfølgende mødte pressen.

»Jeg synes, den passer meget godt. Måske et lidt stort hoved,« sagde bokseren.

Det er snart to år siden, han lagde handskerne endegyldigt på hylden, og det er ikke en beslutning, han har fortrudt.

»Jeg savner ikke boksning. Jeg kan savne at have hænderne over hovedet, men jeg er stoppet,« slog Mikkel Kessler helt fast.