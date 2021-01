Det første tilfælde af den nye sydafrikanske mutation blev lørdag fundet hos en dansker, som er hjemvendt fra en ferie i Dubai.

Det er netop her, at Mikkel Kessler sammen med sin kone, Lea Hvidt Kessler, og deres tre børn de seneste uger har nydt tilværelsen, inden de lørdag igen landede på dansk jord.

Og lige præcis den kobling førte til spekulationer fra flere sider, om det mon var Kessler-familien, der havde taget mutationen med hjem. Men det afviser Mikkel Kesslers kone nu på Instagram.

»Der er åbenbart nogle, der formår at geare sig selv og hinanden op til, at vi skulle være dem, der er smittet med den nye variant,« starter Lea Hvidt Kessler på sin Instagram-story og fortsætter:

»Så her kommer en fælles servicemeddelelse omkring de nyeste restriktioner, som har haft betydning for os på vores rejse. Man skal kunne vise en maks. 24 timer gammel negativ test for at få plads på et fly hjem fra Dubai. Vi har kun været hjemme i et par timer og er selvsagt ikke smittet med corona. Det vil sige, at I i dette tilfælde må fare efter nogle andre.«

Beskeden fra Lea Hvidt Kessler kommer, efter flere på de sociale medier luftede tanken om, hvorvidt det var Kessler-familien eller en anden dansk sportsstjerne, der var blevet smittet med varianten.

Ud over Kessler har Nicklas Bendtner, Michael Maze, Mathias Boe og Joachim Persson for nylig nydt solen i ørkenstaten. Her er et udpluk af kommentarer fra de sociale medier:

Hvis det er Mikkel Kessler, der har slæbt det lort med hjem, får han kraftedeme et par flade.

Er skuffet over mit idol (Kessler). Troede, han var klogere end det.

Nåh, mutationen er angiveligt kommet hertil fra Dubai, hvor Lord, Michael Maze, Mikkel Kessler med flere netop har ferieret.

Den er angiveligt kommet hertil via Dubai … Men hvem tager dog til Dubai, når hele verden er lukket land? – skriver en bruger og deler et billede af de danske stjerner.

Men nu slår Kessler-familien altså fast, at de ikke er de 'skyldige'.

Sidste år trak den kendte familie overskrifter, efter den i forbindelse med et tv-program i New Zealand blev smittet med coronavirus.

Det skete, efter en person fra produktionsholdet under optagelserne blev testet positiv.

»Vi er frygtelig kede af at måtte melde ud, at vi er blevet isoleret i New Zealand i foreløbig 14 dage, da vi er blevet eksponeret for coronasmitte. Dette skete, samme dag som anbefalingerne om hjemrejse til alle danskere kom fra de danske myndigheder,« meddelte familien i marts.