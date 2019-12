Kento Momota var i store problemer, men vandt alligevel dramatisk sæsonfinale over Anthony Sinisuka Ginting.

Den japanske badmintonstjerne Kento Momota slutter 2019 med endnu en titel.

Søndag var han ellers i store problemer, men det lykkedes alligevel for Momota at vinde finalen ved World Tour Finals, da han slog indoneseren Anthony Sinisuka Ginting efter en kamp på næsten halvanden time.

Sejrscifrene lød 17-21, 21-17, 21-14 i Momotas favør, selv om verdensetteren blandt andet var bagud med syv point i det afgørende tredje sæt.

Momota har været spilleren, de øvrige herresinglespillere har skullet slå, hvis de har drømt om at vinde noget i 2019.

Med søndagens sejr i sæsonfinalen har japaneren vundet ni turneringer på World Touren i 2019, hvor han også er blevet asiatisk mester og verdensmester.

Undervejs i søndagens finale var årets sidste titel flere gange tæt på at glide verdensetteren af hænde.

Ginting var ikke bange for at spille med Momota og prøvede at tage initiativet i kampen. Den opskrift virkede, men Ginting manglede den sidste kynisme.

Indoneseren var i front i det meste af første sæt, før Momota kæmpede sig tilbage og kom op på 17-17. Siden genvandt Ginting momentum og vandt sættets sidste fire dueller.

Verdensetteren så ud til at have fået styr kampen i begyndelsen af andet sæt, men da Ginting vandt syv dueller i træk og gik fra 5-9 til 12-9, var overraskelsen på vej til at blive fuldbyrdet.

Bedst som Momota var under pres, viste han dog den klasse, der har sikret ham titler på stribe i løbet af i år, da han kæmpede sig tilbage og vandt sættet.

Kampen var efterhånden blevet lang, hvilket normalt ville være til næsten uopslidelige japaners fordel. Ikke desto mindre havnede Momota i store problemer i tredje sæt.

Ginting vandt otte dueller i træk og gik fra 4-5 til 12-5, hvilket lignede afgørelsen. Igen formåede Momota dog at hive sig selv op, så der var fuld kontakt igen ved 12-12.

Siden løb japaneren fra sin indonesiske modstander og sejrede til sidst, som han har gjort det så ofte før.

Dermed blev danske Anders Antonsen den eneste spiller til at slå Kento Momota i en World Tour-finale i 2019. Det gjorde danskeren i Indonesia Masters.

De to mødtes også i sæsonfinalens indledende gruppespil. Her vandt Momota 2-1 i sæt over Antonsen.

Hverken Anders Antonsen eller Viktor Axelsen gik videre fra sæsonfinalens indledende gruppespil. Danmark har ikke været repræsenteret i andre kategorier end herresingle ved sæsonfinalen, der blev spillet i kinesiske Guangzhou.

