Familien til Kent Nikolajsen ønsker en privat bisættelse

Sådan lyder det fra hustruen Linda Nikolajsen, efter at den tidligere vært hos DR Sporten og 'Rene ord for pengene' i sidste uge gik bort efter kort tids sygdom.

»Min mand var både en offentlig og en privat person. Vi har i familien stor respekt for, at min mands bisættelse derfor kan have pressens interesse, når både vi i familien, venner og kollegaer fra hans professionelle liv tager afsked med ham,« lyder det fra Linda Nikolajsen i en pressemeddelelsen fra produktionsselskabet Metronome, hvor Kent Nikolajsen var administrerende direktør:

»Men vi henstiller i al venlighed til, at pressen ikke møder op ved vores sidste farvel. Den sidste afsked vil vi i al respekt gerne holde uden for offentlighedens øjne. Tak.«

Kent Nikolajsen og Marianne Florman under en tidligere dækning af VM i håndbold for DR. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Kent Nikolajsen og Marianne Florman under en tidligere dækning af VM i håndbold for DR. Foto: PALLE HEDEMANN

Kent Nikolajsen blev 48 år.

Det var i torsdags, at han døde i hjemmet i Ringsted.

Det skete efter, at han i sommer fik konstateret kræft i spiserøret.

»Derfor har det også været svært for Kent at give slip på livet, og han kæmpede hårdt og bravt imod kræften de sidste mange måneder. Men desværre havde kræften allerede fået godt fat i Kents krop, inden den blev opdaget i juni,« lød det dengang fra Metronomes administrerende direktør, Tina Christensen.

Kent Nikolajsens bisættelse finder sted i denne uge.

Han efterlader sig foruden hustruen Lina børnene Jakob, Stine og Mira. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra produktionsselskabet Metronome, hvor Kent Nikolajsen var administrerende direktør.

Den tidligere kollega hos DR Natasja Crone mindes Kent Nikolajsen sådan her:

»Jeg har haft mange gode kolleger i mediebranchen, men det er ikke alle, man husker så godt som Kent. Han fortjener virkelig alle gode ord med på vejen.«