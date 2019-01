Thomas Skov melder sig klar.

Efter Sport 2018, DR's årlige sportsgalla, var journalist og tv-vært Thomas Skov meget tilfreds med sin debut som vært.

Og efterfølgende herskede der heller ingen tvivl om, hvorvidt Thomas Skov ville stille sig til rådighed på værtstjansen igen næste år, hvis han skulle få tilbuddet.

»Det var en uforglemmelig oplevelse. Og selvfølgelig er jeg klar igen, hvis det skulle være. Sporten ringer bare,« fortæller Thomas Skov til B.T.

Sport 2018, Sportens Prisuddeling. Thomas Skov i BT.'s studie med værterne Sanne Fahnøe og Michel Wikkelsø. Herning den 5. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sport 2018, Sportens Prisuddeling. Thomas Skov i BT.'s studie med værterne Sanne Fahnøe og Michel Wikkelsø. Herning den 5. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Årsagen handler for Thomas Skov i høj grad om, hvad showet er med til at bidrage til.

»Det gode ved det her show er, at man er med til at hylde de forskellige foreningsinitiativer. Det sætter jeg stor pris på, da jeg også selv har gået til sport i små foreninger. Så at få lov til at uddele priser til dem og dermed være en del af showet, vil jeg gerne holde mig til,« fortæller Thomas Skov og fortsætter:

»Der er bare noget helt særligt ved at opleve stemningen blandt atleterne, og når de får den store hyldest, de fortjener. Boxen var oppe og rejse sig flere gange, og det sker ikke ved mange shows. Det synes jeg er helt unikt,« siger Thomas Skov.

Sammen med DR-sportjournalisten Tina Müler styrede de slagets gang lørdag aften.

Sport 2018, Sportens Prisuddeling. Tina Müller og Thomas Skov. Herning den 5. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Sport 2018, Sportens Prisuddeling. Tina Müller og Thomas Skov. Herning den 5. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det var fjerde gang, Tina Müller havde værtstjansen, som hun tidligere har delt med nuværende fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, mens det var som nævnt var Thomas Skovs første af slagsen.

Tina Müller har da også kun positive ord om sin nye medvært.

»Det var en stor fornøjelse. Det som mange måske ikke ved om Thomas er, at han - udover at være knaldhamrende dygtig - er meget ydmyg. Så det har været et fantastisk samarbejde,« fortæller Tina Müller.

I alt blev der udgivet 12 priser ved det store show. Én af dem var B.T. Guld-prisen, som tennisstjernen Caroline Wozniacki vandt for fjerde gang.