Tv-værten på Discovery Mette Cornelius fik diagnosen ADHD som 40-årig. I dag er udfordret med diagnosen på grund af en travl hverdag med tre børn og et hektisk job.

Det skriver den nu 41-årige fodboldvært i et ærligt Instagram-opslag.

»Min ADHD er ekstremt udfordret for tiden. Fordi familielivet i disse uger er under pres med en travl far, der rejser hver uge, tre børn i tre forskellige skoler/institutioner med hver deres fritidsaktiviteter og en hverdag, der skal hænge sammen, mens jeg brænder så meget for mit job, at jeg nogle gange brænder mig selv og min hjerne af,« skriver hun i blandt andet i opslaget.

Hun forklarer, at hun en gang imellem bliver nødt til at stoppe lidt op og skrue ned for tempoet. Og mange af de tanker, som hun har som en kvinde med en ADHD-diagnose, har Mette Cornelius sat ord på i et interview med Psykiatrifonden.

Foto: Sarah Christine Nørgaard

Her fortæller tv-værten, at hun har været til læge med stresslignende symptomer gennem flere år.

»Hver gang har lægen spurgt, om det ville hjælpe at skrue ned for arbejdet. Men det er summen af mit liv, der kan stresse, altså job, familie og børn. Jeg kan ikke bare fravælge noget af det,« siger Mette Cornelius ærligt i interviewet.

Hun fortæller også, at det nu handler om at forstå sig selv og de udfordringer, som tv-værten kan møde i dagligdagen.

»Jeg ville gerne have haft nogle mindre slidsomme og sorgfulde år. Jeg følte mig bare doven og ugidelig og slog mig selv oven i hovedet. Og mistede venskaber undervejs, fordi jeg ofte havde svært ved at overskue flere aftaler på en dag,« siger Mette Cornelius, der mener, at det måske kunne have set helt anderledes ud, hvis hun havde været bekendt med sin diagnose tidligere.

Hun har rådet til andre med lignende diagnoser og problemer, at man skal være åben over for andre mennesker og være mere nysgerrige på hinanden.